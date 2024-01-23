Yatırımcıların gözü yaşlı: Bitcoin ve türevlerinde yeniden düşüş modu açıldı…

Tüm dünya olduğu gibi ülkemizde de hatırı sayılır bir kripto yatırımcısı bulunuyor. 2020 ve sonrasında daha fazla kişi kriptoya giriş yapsa da sadece azınlık kazandı. Yatırımcılar 2022 yılında ise büyük kayıplar gördü. 2024 yılına umutlu bakmak isteyenlerin ise, hüsrana uğradı günler geri mi geldi?

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Yatırımcıların gözü yaşlı: Bitcoin ve türevlerinde yeniden düşüş modu açıldı…

2023 yılını iyi bir noktada kapatan Bitcoin ve türevleri, yeni senede de hızını sürdürdü. 49.000 dolara kadar çıkan BTC, son yılların en yüksek seviyesini gördü. Ancak bu yukarı yönlü hareket kısa sürdü.

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BİTCOİN TEKRAR AŞAĞIYA DÖNDÜ

50.000 doları görmeden aşağıya düşen piyasanın lider kripto 40.000 dolarlık psikolojik seviyeyi kaybetti. Yaklaşık 12 gün içinde 10 bin dolar birden kayıp gördü. Diğer alternatif varlıklara yatırım yapan insanlar ise, yeniden kara kara düşünmeye başladı.

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BTC’NİN DÜŞÜŞÜNÜ GRAYSCALE TETİKLEDİ

Son iki hafta içinde Grayscale tarafından yaklaşık 70.000 Bitcoin satıldı. Aynı zaman diliminde yeni ETF'ler tarafından yaklaşık 100.000 BTC satın alındı.

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Bununla birlikte, ETF alanında satıştan daha fazla satın alma yaşandı. ETF'ler Bitcoin pazarının küçük bir parçası. Bir günlük bir gecikmeyle, neyin girip çıktığını görebildiğimiz kadarıyla daha şeffaflar. Ancak bu da potansiyel olarak onları çok yanıltıcı kılıyor.

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Grayscale diğer tüm ETF'lerin birlikte satın aldığından daha fazla satıyor. Dün 640 milyon dolar değerinde bitcoin sattılar.

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