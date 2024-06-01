7 saatten az uyku kolestrol ve kalp krizi seviyelerini artırabilir…

Sağlık her zaman insanın öncelik verdiği bir konudur. Sağlıklı vücut için ise bazı argümanlara dikkat etmek gerekir. Son olarak uzmanlar, az uykunun kolestrol ve kalp krizini artıracağını söyledi.

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7 saatten az uyku kolestrol ve kalp krizi seviyelerini artırabilir…

Sürekli uyku apnesi veya uykusuzluk çekenler için bir haber geldi. JAMA Network Open'da yayınlanan yakın tarihli bir araştırma, günde yedi saatten az uyumanın ve çok erken veya gece boyunca uyanmanın bir kişinin gelecekteki inme, kalp krizi ve miyokard enfarktüsü riskini artırabileceğini buldu.

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Vücudun her gece gerekli miktarda dinlenmemek, sadece gününüzü daha az üretken hissettirmekle kalmaz. Aynı zamanda ciddi ve yaşamı tehdit eden kalp hastalıklarına daha yatkın olmasını sağlar.

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UYKU YOKSUNLUĞU GENEL SAĞLIĞINIZA NASIL ZARAR VERİR?

Uyku yoksunluğu, kalp sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabilecek önemli bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, araştırmalar yetersiz uykunun yüksek tansiyon, obezite, kalp hastalığı ve felç gibi bir dizi kardiyovasküler hastalıkla bağlantılı olduğunu göstermiştir. Dr. Dhiman Choudhury,

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“Uyku bozukluğu ile kalp hastalıkları arasında yakın bir bağlantı var. Uyku eksikliği (günde en az 7 saat) kan basıncınızı yükseltebilir. Daha fazla karbonhidrat ve şeker içeren kötü beslenme alışkanlıklarına yol açarak prediyabet ve kolesterol semptomlarını daha da kötüleştirebilir. Bu da kalp krizi ve felç geçirme şansınızı artırabilir.”

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KÖTÜ UYKU KALP SAĞLIĞINIZI NASIL ETKİLER?

Artık vücudunuza günlük olarak doğru miktarda uyku vermemenin sizi ciddi kalp problemleri yaşama riskine neden olabilir. Dr. Soumen Bhattacharya,

“Zayıf uyku, sempatik sinir sistemi aktivitesini artırmak, otonom sinir sistemi aktivitesini düzenlemek ve sistemik iltihabı artırmak gibi mekanizmaların bir kombinasyonu yoluyla kalp sağlığını muhtemelen olumsuz yönde etkiler.”

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