BİM’de yarın kaçırılmayacak aktüel ürünler: Mayıs ayının son fırsatı…

BİM, Mayıs ayının son gününde kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 31 Mayıs Cuma günü gelecek olan ürünler adeta kapış kapış gidecek cinsten. Vatandaşın yakından takip ettiği ürünlerde neler var?

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BİM’de yarın kaçırılmayacak aktüel ürünler: Mayıs ayının son fırsatı…

Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde yer alan BİM, 31 Mayıs Cuma gününe ait aktüel ürünülerini tanıttı. Aktüel ürünler kataloğunu gören vatandaş ise heyecanlandı. Piyasanın çok altında satılan ürünler avantajlı fiyatıyla dikkat çekiyor.

31 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Bu hafta aktüel ürünlerde elektrikli cihazlar ön plana çıkıyor. Ev hanımları için birbirinden değerli eşyalar indirimli şekilde sunulacak. BİM aktüel ürünlerinde fiyatı gören kaçırmak istemeyecek. İşte 31 Mayıs gelecek olan ürünler;

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  • Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo E-Bike 39.999 TL
  • Ape Ryder Buffalo E-Bike 29.999 TL
  • RKS BN5 Pro E-Bike 19.999 TL

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  • Polosmart Wag Maşası 499 TL
  • Polosmart Makyaj Fırça Seti 159 TL
  • Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL
  • Göz Altı Masaj Aleti 119 TL
  • Tıraş Makinesi 299 TL
  • Nostaljik FM Radyo 599 TL
  • Kablosuz Speaker 239 TL
  • Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 599 TL

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  • Hisar Karnıyarık Tencere 649 TL
  • Derin Çelik Tencere 599 TL
  • Çelik Servis Ürünleri 99 TL
  • Çelik Çaydanlık 749 TL
  • Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 2.499 TL
  • 30 Parça Çatal-Bıçak-Kaşık Takımı 1.399 TL
  • Tava 249 TL
  • Wok Tava 239 TL

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  • Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc 99 TL
  • Landmark Kavanoz 750 cc 99 TL
  • 2’li Elysia Ayaklı Dondurmalık 250 cc 99 TL
  • 4’lü Elysia Kase 235 cc 175 TL
  • Dekoratif Ahşap Tepsi 24x39 cm 189 TL
  • 4 Bölmeli Kek Kalıbı 349 TL

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