BİM’de yarın kaçırılmayacak aktüel ürünler: Mayıs ayının son fırsatı…

Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde yer alan BİM, 31 Mayıs Cuma gününe ait aktüel ürünülerini tanıttı. Aktüel ürünler kataloğunu gören vatandaş ise heyecanlandı. Piyasanın çok altında satılan ürünler avantajlı fiyatıyla dikkat çekiyor.

31 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Bu hafta aktüel ürünlerde elektrikli cihazlar ön plana çıkıyor. Ev hanımları için birbirinden değerli eşyalar indirimli şekilde sunulacak. BİM aktüel ürünlerinde fiyatı gören kaçırmak istemeyecek. İşte 31 Mayıs gelecek olan ürünler;

Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo E-Bike 39.999 TL

Ape Ryder Buffalo E-Bike 29.999 TL

RKS BN5 Pro E-Bike 19.999 TL

Polosmart Wag Maşası 499 TL

Polosmart Makyaj Fırça Seti 159 TL

Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL

Göz Altı Masaj Aleti 119 TL

Tıraş Makinesi 299 TL

Nostaljik FM Radyo 599 TL

Kablosuz Speaker 239 TL

Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 599 TL

Hisar Karnıyarık Tencere 649 TL

Derin Çelik Tencere 599 TL

Çelik Servis Ürünleri 99 TL

Çelik Çaydanlık 749 TL

Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 2.499 TL

30 Parça Çatal-Bıçak-Kaşık Takımı 1.399 TL

Tava 249 TL

Wok Tava 239 TL

Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc 99 TL

Landmark Kavanoz 750 cc 99 TL

2’li Elysia Ayaklı Dondurmalık 250 cc 99 TL

4’lü Elysia Kase 235 cc 175 TL

Dekoratif Ahşap Tepsi 24x39 cm 189 TL

4 Bölmeli Kek Kalıbı 349 TL