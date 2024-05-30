Oktay Tabur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Hangi görevlerde bulundu? Oktay Tabur, neden görevden alındı?

İzmir Adliyesi komisyon başkanlığı görevini sürdürdüğü esnada kamu oyuna düşen arkasında birçok silahın dizili fotoğrafın düşmesi üzerine tartışma konusu olarak görevden alınan Oktay Tabur'un vatandaşlar Oktay Tabur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Hangi görevlerde bulundu? Oktay Tabur, neden görevden alındı? diye araştırılmaya başlandı. işte Oktay Tabur'un biyografisi ve görevden alınma nedeni.

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Oktay Tabur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Hangi görevlerde bulundu? Oktay Tabur, neden görevden alındı?

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hâkim Oktay Tabur'un İzmir Adliyesi’nde bulunan dinlenme odasında cephaneliği andıran fotoğrafın paylaşılması ardından gündem düşen çok tartışılan ve adalet bakanlığı tarafından görevden alınan İzmir Adliyesi komisyon başkanı Oktay Tabur'un vatandaşlar Oktay Tabur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Hangi görevlerde bulundu? Oktay Tabur, neden görevden alındı? diye araştırılmaya başlandı. işte Oktay Tabur'un biyografisi ve görevden alınma nedeni.

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OKTAY TABUR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

"1971, Elazığ doğumlu Hakim Oktay Tabur, Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yaptıktan sonra 2016 Haziran ayında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı. Türkiye ile ABD arasında diplomatik krize dönüşen Rahip Andrew Graig Brunson Davası’na baktı. (...) Ocak 2021’de ise Hakimler Savcılar Kurulu tarafından İzmir İlk Derece Adli Yargı Komisyon Başkanlığı görevine getirildi.

OKTAY TABUR NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Silahlı fotoğrafı ve lüks aracı gündem olan İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tabur'un İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisinin de sonlandığını duyurdu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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