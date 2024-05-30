Ahmet Uğurlu kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Ahmet Uğurlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Sinema ve tiyatro oyuncusu Türk dizilerinin ve filmlerinin unutulmaz oyuncusu Ahmet Uğurlu'nun vefat haberini sanatçı arkadaşları sosyal medya hesaplarından duyurması üzerine sevenleri yasa boğuldu. Peki! Ahmet Uğurlu kimdir neden öldü, hastalığı neydi. Ahmet Uğurlu, hangi film dizilerde oynadı. detaylar haberimizde

AHMET UĞURLU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952 yılında Konya'da dünyaya geldi. Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra, pek çok başarılı yapımda oynadı.

"Yol Ayrımı", "Behzat Ç.", "Avcı" ve "Tabutta Rövaşata" adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer edindi.

1979'dan itibaren adım attığı tiyatro sahnesinde "Yangın Duası", "Çöplük", "Abdülcambaz", "İki Efendinin Uşağı", "Önemli Adam", "İstanbul Efendisi" ve "Kösem Sultan" adlı oyunların da aralarında yer aldığı önemli yapımlarda rol aldı.

AHMET UĞUR NEDEN ÖLDÜ HASTALIĞI NEYDİ?

2 Ağustos 1952'de Konya'da dünyaya gelen Uğurlu, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü 72 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Ünlü oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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Uğurlu, 13 yıl boyunca Devlet tiyatrolarında çeşitli oyunlarda rol aldı. Tabutta Rövaşata, filminde canlandırdığı Mahsun karakteri ise kendisine çok sayıda ödül getirdi. Eşref Saati, Memleket Meselesi, Behzat Ç. gibi yapımlarda da çeşitli roller üstlendi. Usta oyuncu aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun da ağabeyiydi.

Ahmet Uğurlu, yarın İstanbul'da Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bakan Ersoy'dan, taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu için taziye mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sinema ve tiyatromuzun usta isimlerinden Ahmet Uğurlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Canlandırdığı karakterlerle kalbimizde daima yaşayacak olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

AHMET UĞURLU'NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Ahmet Uğurlu, Türk sinema ve tiyatrosunun başarılı oyuncularından biri olarak kabul edilir. Oynadığı birçok tiyatro oyunu ve filmle birçok ödül kazanmıştır. Ancak Uğurlu, sadece sanat kariyeriyle değil, kişisel tercihleriyle de dikkat çeker. Televizyon programlarına nadiren çıkar, röportaj vermez ve projelerini seçerek yapar. Şu anki konumundan memnundur ve para ve ün için çalışmaz.

Ahmet Uğurlu, Necef Uğurlu ile evliydi ve bir oğlu olan Orhan Uğurlu vardı. 1991 yılında boşandılar.

Uğurlu'nun rol aldığı bazı tiyatro oyunları ve filmler şunlardır:

Tiyatro Oyunları:

Yangın Duası (Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu)

Çöplük (Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu)

Abdülcambaz (Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu)

İki Efendinin Uşağı (Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu)

Önemli Adam (Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu)

Toprağı Bol Olsun (Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu)

İstanbul Efendisi (Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu)

Kösem Sultan (Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu)

Barış Gezegeni (Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu)

Kunduz Kürk (Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu)

Truva Savaşı Olmayacak (Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu)

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası (William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu)

Duruşma (Franz Kafka, André Gide, Jean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu)

Yaralı Geyik (Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu)

Filmler ve Diziler:

Zoraki Başkan (TV Dizisi)

Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)

Yol Ayrımı (TV Dizisi)

Memleket Meselesi (Sinema Filmi)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2. Sezon (TV Dizisi)

Eşref Saati (TV Dizisi)

Döngel Karhanesi (Sinema Filmi)

Başımıza Gelenler (TV Dizisi)

Gökten Düşen Hazine (Sinema Filmi)

Doğum Yeri Absürdistan (Sinema Filmi)

Dayım (Kısa Film)

Avcı (Sinema Filmi)

Tabutta Rövaşata (Sinema Filmi)

Süt Kardeşler (TV Dizisi)

Karşı Show (TV Dizisi)

Mine (Sinema Filmi)

Ödülleri:

Selanik Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

Ankara Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

Türk Eleştirmenleri Birliği, En İyi Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

Antalya Film Festivali, Altın Portakal, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)