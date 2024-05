2024 Dünyanın En İyi 50 Restoranı Açıklandı: Türkiye’den listeye giren restoran oldu

Dünya üzerinde en iyi restoranlar ortaya çıktı. Yabancı bir araştırmada iyi restoranlar sıralandı. Türkiye’den de listeye giren bir restoran oldu. Türkiye’den Neolokal 91. sırada kendine yer buldu. Restoran İstanbul’da yer alıyor.

Dünyanın En İyi 50 Restoranı içerik direktörü William Drew yaptığı açıklamada,” bu yılki genişletilmiş liste küresel gastronominin gerçek bir temsilidir. Altı kıtada bulunan restoranlarla, yemek dünyasına damgasını vuran heyecan verici isimlerden bu kadar çok yeni giriş görmekten heyecan duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

DÜNYANIN EN İYİ 50 RESTORANI

50. The Chairman, Hong Kong

49. Rosetta, Mexico City, Meksika

48. La Grenouillère, Montreuil-sur-Mer, Fransa

47. Mayta, Lima, Peru

46. Orfali Bros Bistro, Dubai, UAE

45. Nobelhart & Schmutzig, Berlin, Almanya

44. Le Bernardin, New York, Amerika

43. Leo, Bogata, Kolombiya

42. Piazza Duomo, Alba, İtalya

41. Le Calandre, Rubano, İtalya

40. Restaurant Tim Raue, Berlin, Almanya

39. The Jane, Antwerp, Belçika

38. The Clove Club, London, İngiltere

37. Sezanne, Tokyo, Japonya

36. Plenitude, Paris, Fransa

35. Ikoyi, London, İngiltere

34. Uliassi, Senigallia, İtalya

33. El Chato, Bogota, Kolombiya

32. Hiša Franko, Kobarid, Slovenya

31. Mugaritz, San Sebastian, İspanya

30. Frantzen, Stockholm, İsveç

29. Boragó, Santiago, Şili

28. Kjolle, Lima, Peru

27. Florilege, Tokyo, Japonya

26. Schloss Schanuenstein, Fürstenau, İsviçre

25. Belcanto, Lisbon, Portekiz

24. Septime, Paris, Fransa

23. Kol, London, İngiltere

22. Elkano, Getaria, İspanya

21. Den, Tokyo, Japonya

20. Restaurante Quique Dacosta, Alicante, İspanya

19. Don Julio, Buenos Aires, Arjantin

18. Steirereck, Vienna, Avusturya

17. Gaggan Anand, Bangkok, Tayland

16. Reale, Castel del Sangro, İtalya

15. Le Du, Bangkok, Tayland

14. Odette, Singapur

13. Pujol, Mexico City, Meksika

12. A Casa do Porco, São Paulo, Brazilya

11. Tresind Studio, Dubai, UAE

10. Table, Paris, Fransa

9. Quintonil, Mexico City, Meksika

8. Atomix, New York, Amerika

7. Lido 84, Gardone Riviera, İtalya

6. Maido, Lima, Peru

5. Alechmist, Copenhagen, Danimarka

4. Asador Extebarri, Bizkaia, İspanya

3. DiverXO, Madrid, İspanya

2. Disfrutar, Barcelona, İspanya

1. Central, Lima, Peru

