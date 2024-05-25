2024 Dünyanın En İyi 50 Restoranı Açıklandı: Türkiye’den listeye giren restoran oldu

Dünya üzerinde en iyi restoranlar ortaya çıktı. Yabancı bir araştırmada iyi restoranlar sıralandı. Türkiye’den de listeye giren bir restoran oldu. Türkiye’den Neolokal 91. sırada kendine yer buldu. Restoran İstanbul’da yer alıyor.
GPT-4o ve Gemini 1.5 karşılaştırması: İki yapay zeka arasındaki kıyaslama
Dünyanın En İyi 50 Restoranı içerik direktörü William Drew yaptığı açıklamada,” bu yılki genişletilmiş liste küresel gastronominin gerçek bir temsilidir. Altı kıtada bulunan restoranlarla, yemek dünyasına damgasını vuran heyecan verici isimlerden bu kadar çok yeni giriş görmekten heyecan duyuyoruz” açıklamasını yaptı.
DÜNYANIN EN İYİ 50 RESTORANI
50. The Chairman, Hong Kong
49. Rosetta, Mexico City, Meksika
48. La Grenouillère, Montreuil-sur-Mer, Fransa
47. Mayta, Lima, Peru
46. Orfali Bros Bistro, Dubai, UAE
45. Nobelhart & Schmutzig, Berlin, Almanya
44. Le Bernardin, New York, Amerika
43. Leo, Bogata, Kolombiya
42. Piazza Duomo, Alba, İtalya
41. Le Calandre, Rubano, İtalya
40. Restaurant Tim Raue, Berlin, Almanya
39. The Jane, Antwerp, Belçika
38. The Clove Club, London, İngiltere
37. Sezanne, Tokyo, Japonya
36. Plenitude, Paris, Fransa
35. Ikoyi, London, İngiltere
34. Uliassi, Senigallia, İtalya
33. El Chato, Bogota, Kolombiya
32. Hiša Franko, Kobarid, Slovenya
31. Mugaritz, San Sebastian, İspanya
30. Frantzen, Stockholm, İsveç
29. Boragó, Santiago, Şili
28. Kjolle, Lima, Peru
27. Florilege, Tokyo, Japonya
26. Schloss Schanuenstein, Fürstenau, İsviçre
25. Belcanto, Lisbon, Portekiz
24. Septime, Paris, Fransa
23. Kol, London, İngiltere
22. Elkano, Getaria, İspanya
21. Den, Tokyo, Japonya
20. Restaurante Quique Dacosta, Alicante, İspanya
19. Don Julio, Buenos Aires, Arjantin
18. Steirereck, Vienna, Avusturya
17. Gaggan Anand, Bangkok, Tayland
16. Reale, Castel del Sangro, İtalya
15. Le Du, Bangkok, Tayland
14. Odette, Singapur
13. Pujol, Mexico City, Meksika
12. A Casa do Porco, São Paulo, Brazilya
11. Tresind Studio, Dubai, UAE
10. Table, Paris, Fransa
9. Quintonil, Mexico City, Meksika
8. Atomix, New York, Amerika
7. Lido 84, Gardone Riviera, İtalya
6. Maido, Lima, Peru
5. Alechmist, Copenhagen, Danimarka
4. Asador Extebarri, Bizkaia, İspanya
3. DiverXO, Madrid, İspanya
2. Disfrutar, Barcelona, İspanya
1. Central, Lima, Peru
Bağırsaklarda ne varsa temizliyor! Kabızlık çeken hemen bunu yapsın