Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber!

Devlet Tiyatrosu oyuncusu Sema Çeyrekbaşı'dan kötü haber, beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

YAYINLAMA
Google News
Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber!

Devlet Tiyatrosu oyuncusu Sema Çeyrekbaşı'dan kötü haber, beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin final yapmasıyla Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisine transfer olan usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı hastaneye kaldırıldı. 73 yaşındaki usta oyuncu beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındı. Usta ismin sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber!

SEMA ÇEYREKBAŞI KİMDİR?

Sema Çeyrekbaşıoğlu 1951 yılında İzmir'de doğdu. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunudur. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü'ne, 2011'de, Temiz Ev oyunundaki rolü ile 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu Ödülü'ne, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne değer görüldü. Ayrıca, Kuyucaklı Yusuf, Kadının Adı Yok, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak gibi Türk sinemasının önemli filmlerinde de rol almıştır.

İstanbul’da itfaiye eri alımı yapılacak! 2300 yeni itfaiye alımı başvurusuİstanbul’da itfaiye eri alımı yapılacak! 2300 yeni itfaiye alımı başvurusu

Pegasus’tan dev bilet indirimi! 9 Euro’ya yurt dışı bilet alınPegasus’tan dev bilet indirimi! 9 Euro’ya yurt dışı bilet alın

3.7 milyonun gözü bu yasada! İşte merak edilen gazete manşetleri...3.7 milyonun gözü bu yasada! İşte merak edilen gazete manşetleri...

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çocuklar için hem eğlendirici hem geliştirici bir yaz tatili fırsatı: Fatih Yaz Spor Okulları başladı
Çocuklar için hem eğlendirici hem geliştirici bir yaz tatili fırsatı: Fatih Yaz Spor Okulları başladı
35. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, kapılarını açıyor
35. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, kapılarını açıyor
Polis denetiminde hareketli dakikalar: Uyarı ateşine bile aldırış etmedi!
Polis denetiminde hareketli dakikalar: Uyarı ateşine bile aldırış etmedi!
Hatay'da ilginç olay: Genç kız esnafa verdiği paranın üstüne öyle bir şey yazdı ki, görenleri şaşkına çevirdi!
Hatay'da ilginç olay: Genç kız esnafa verdiği paranın üstüne öyle bir şey yazdı ki, görenleri şaşkına çevirdi!
Son Haberler
İstanbul’da itfaiye eri alımı yapılacak! 2300 yeni itfaiye alımı başvurusu
İstanbul’da itfaiye eri alımı yapılacak! 2300 yeni itfaiye alımı başvurusu
İşyerinde klima tartışmasında feci son: Kafa attığı iş arkadaşı hayatını kaybetti!
İşyerinde klima tartışmasında feci son: Kafa attığı iş arkadaşı hayatını kaybetti!
Pegasus’tan dev bilet indirimi! 9 Euro’ya yurt dışı bilet alın
Pegasus’tan dev bilet indirimi! 9 Euro’ya yurt dışı bilet alın
Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber!
Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber!
Yürek burkan hayat hikayesi! Yıllardır Yaz kış demeden E-5 ortasında her gün yürüyüşün nedeni belli oldu!
Yürek burkan hayat hikayesi! Yıllardır Yaz kış demeden E-5 ortasında her gün yürüyüşün nedeni belli oldu!
Hayali üniversite skandalı: 168 ülkeden binlerce öğrenciye sahte diploma şoku!
Hayali üniversite skandalı: 168 ülkeden binlerce öğrenciye sahte diploma şoku!
Çok Okunanlar
Emekli maaşlarında yeni dönem başlıyor! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Emekli maaşlarında yeni dönem başlıyor! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
3.7 milyonun gözü bu yasada! İşte merak edilen gazete manşetleri...
3.7 milyonun gözü bu yasada! İşte merak edilen gazete manşetleri...
6 ay indirimli fatura ödeyebilirsiniz! Yapıkredi müşterilerine büyük fırsat
6 ay indirimli fatura ödeyebilirsiniz! Yapıkredi müşterilerine büyük fırsat
Meteoroloji'den uyarı: Bu bölgeler sıcaktan kavrulacak, diğer bölgelere yağış geliyor! Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den uyarı: Bu bölgeler sıcaktan kavrulacak, diğer bölgelere yağış geliyor! Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
MASAK raporunda: 'Kara para ağı' altından Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı çıktı!
MASAK raporunda: 'Kara para ağı' altından Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı çıktı!
Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: Brandayı yırtıp, hareket halindeki tırdan çıktılar!
Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: Brandayı yırtıp, hareket halindeki tırdan çıktılar!
Yorumlananlar
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak