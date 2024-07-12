Hayali üniversite skandalı: 168 ülkeden binlerce öğrenciye sahte diploma şoku!

Yeni Pazar Üniversitesi hayali olduğu ortaya çıktı. 168 ülkeden 4 bine yakın öğrencinin ise diplomalarının sahte olduğu öğrenildi.

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Hayali üniversite skandalı: 168 ülkeden binlerce öğrenciye sahte diploma şoku!

Yeni Pazar Üniversitesi hayali olduğu ortaya çıktı. 168 ülkeden 4 bine yakın öğrencinin ise diplomalarının sahte olduğu öğrenildi.

168 ülkeden 4 bine yakın öğrencisi olan Yeni Pazar Üniversitesi'nin aslında hiç olmadığı ortaya çıktı. Kayda 2-4 bin avro ödeyenler diplomalarının sahte olduğunu öğrenince dava açtı.

Hayali üniversite skandalı: 168 ülkeden binlerce öğrenciye sahte diploma şoku!

Rektör görülen İlseven'in lise mezunu olduğu öğrenildi.Uzaktan eğitim verdiği ve 4 bine yakın öğrencisi bulunduğu öne sürülen Yeni Pazar Üniversitesi’nin aslında hiç olmadığı iddia ediliyor. Diplomaların sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla bazı mağdurlar konuyu CİMER’e şikayet etti, bazıları da davacı oldu. Mağdurlar adına Avukat Dilara Damla Öksüz, İstanbul'da Anadolu Adliyesi’ne suç duyusunda bulundu. Dilekçede, “Dolandırıcılık ağı, internet üzerinden kurdukları, sahte üniversite siteleri ile yürütülmektedir. Ali İlseven ve Damla İlseven, devlet kurumlarını ve üniversiteleri taklit eden internet siteleri kurarak, kayıt olan insanlara sahte diploma vermektedir. Bu diplomaların da Türkiye'de YÖK denkliği bulunduğu, 168 ülkede geçerli olduğu algısını yaratmaktadır. Hiçbir akademisyeni olmayan, kampüsü olmayan, mütevelli heyeti olmayan ve hiçbir hükmü olmayan üniversite görünümlü internet siteleri kurup hukuka aykırı biçimde faaliyet göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

Hayali üniversite skandalı: 168 ülkeden binlerce öğrenciye sahte diploma şoku!

İLETİŞİM ADRESİ YOK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, soruşturmayla birlikte birçok skandal ortaya döküldü. Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ’da faaliyet yürüttüğü belirtilen üniversitenin rektörü olarak Prof. Dr. Ali İlseven görülüyor. Ancak akademik bir kaydı bulunmayan İlseven’in lise mezunu olduğu dahi ileri sürülüyor. YÖK’ün bu iddiaların takipçisi olacağı belirtiliyor. Türkiye’deki üniversiteler gibi “..edu.tr” uzantılı “https://yenipazar.edu.tr” adresinden yayın yapan üniversitenin bir mektup adresi, posta kodu da yok. İletişim bölümünde sadece e-posta adresi ve Kosova’ya ait bir telefon numarası var. O numara da asla çevrilmiyor.

Hayali üniversiteye kayıt olan öğrencilerin 2 ila 4 bin avro ödediği, öğrencileri ikna için üniversitenin internet adresinde “edu.tr” uzantısı kullanıldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili Av. Öksüz, “Bir üniversite değilseniz bu uzantıyı kullanamazsınız. Savcılığın YÖK ve ilgili domain şirketi ile yapacağı yazışma sonucu bu skandalın nasıl gerçekleştiği ortaya çıkacak” dedi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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