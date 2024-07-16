35. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, kapılarını açıyor

1984 senesinde düzenlenmeye başlayan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl 29 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında ziyarete açılacak. Şile Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında, ilçenin farklı noktalarında ve Ağva'da konserler, uluslararası dans grupları gösterileri, Şile Bezi defileleri, sergi ve çeşitli atölyeler düzenlenecek.

Türkiye'nin en eski festivallerinden biri olma özelliğine sahip festival, doğal afet ve pandemi gibi sebeplerle bazı yıllar ertelenmiş olsa da bu yıl 35. kez kapılarını açacak. Festivalin hedefi, Şile’nin değerlerini, kültürel mirasını korumak ve tanıtmaktır. Bölge halkının ekonomik ve sosyal yaşamını zenginleştirmesine de katkı sağlaması beklenen festival her gün farklı bir etkinliğe sahne olacak.

FESTİVAL PROGRAMI:

29 Temmuz Pazartesi

19.30-20.30 Festival Açılış

20.30 Festival Alanında Açılış Konuşmaları

21.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi

21.00 Festival Alanı Konseri: Buray

30 Temmuz Salı

17.00 Burhan Reşid Çekiç Sergi Açılışı / Tahlisiye Binası

17.30 Şile Bezi ve Tahlisiye Malzemeleri Sergi Açılışı / Kayıkhane

19.00 Şile Müzik Okulu Konseri / Kent Meydanı

20.15 Pınar Ataer Şile Bezi Ritüel Dans Gösterisi / Festival Alanı

21.00 Festival Alanı Konseri: Baba Zula

22.30 Festival Alanı Konseri: Sena Şener

31 Temmuz Çarşamba

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18.00 Şile Bezi Sergisi Açılışı ve İsmek Trio Müzik Dinletisi / Şile Feneri

18.30 İsmek Defilesi / Üsküdar Caddesi

21.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi / Festival Alanı

22.00 Festival Alanı Konseri: Can Bonomo

1 Ağustos Perşembe

18.00 Şile Bezi Dokuma Ritüeli / Kumbaba Oteli

20.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi / Festival Alanı

21.00 Festival Alanı Konseri: Zeynep Bakşi Karadağ

22.00 Festival Alanı Konseri: Erdal Erzincan

2 Ağustos Cuma

19.45 İsmet Ay Anısına Söyleşi / Amfi Tiyatro

20.45 “Bir Baba Hamlet” / Amfi Tiyatro

22.00 Festival Alanı Konseri: Volkan Konak

3 Ağustos Cumartesi

19.30 İBB Kültür Merkezi Konseri: Ece Dağıstan & Jamal Aliyev

21.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi

22.00 Festival Alanı Konseri: Gazapizm

4 Ağustos Pazar

19.00 Cemil İpekçi Söyleşisi / Festival Alanı

20.30 Ağva Collection Defile / Festival Alanı

22.00 Festival Alanı Konseri: Sıla

10 Ağustos Cumartesi

22.00 Ağva Konseri: Atiye

11 Ağustos Pazar