35. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, kapılarını açıyor

Şile'nin yöresel simgesi olan Şile bezinden adını alan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 29 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında kapılarını açıyor.

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35. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, kapılarını açıyor

1984 senesinde düzenlenmeye başlayan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl 29 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında ziyarete açılacak. Şile Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında, ilçenin farklı noktalarında ve Ağva'da konserler, uluslararası dans grupları gösterileri, Şile Bezi defileleri, sergi ve çeşitli atölyeler düzenlenecek.

Türkiye'nin en eski festivallerinden biri olma özelliğine sahip festival, doğal afet ve pandemi gibi sebeplerle bazı yıllar ertelenmiş olsa da bu yıl 35. kez kapılarını açacak. Festivalin hedefi, Şile’nin değerlerini, kültürel mirasını korumak ve tanıtmaktır. Bölge halkının ekonomik ve sosyal yaşamını zenginleştirmesine de katkı sağlaması beklenen festival her gün farklı bir etkinliğe sahne olacak.

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FESTİVAL PROGRAMI:

29 Temmuz Pazartesi

  • 19.30-20.30 Festival Açılış
  • 20.30 Festival Alanında Açılış Konuşmaları
  • 21.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi
  • 21.00 Festival Alanı Konseri: Buray

30 Temmuz Salı

  • 17.00 Burhan Reşid Çekiç Sergi Açılışı / Tahlisiye Binası
  • 17.30 Şile Bezi ve Tahlisiye Malzemeleri Sergi Açılışı / Kayıkhane
  • 19.00 Şile Müzik Okulu Konseri / Kent Meydanı
  • 20.15 Pınar Ataer Şile Bezi Ritüel Dans Gösterisi / Festival Alanı
  • 21.00 Festival Alanı Konseri: Baba Zula
  • 22.30 Festival Alanı Konseri: Sena Şener

31 Temmuz Çarşamba

  • 18.00 Şile Bezi Sergisi Açılışı ve İsmek Trio Müzik Dinletisi / Şile Feneri
  • 18.30 İsmek Defilesi / Üsküdar Caddesi
  • 21.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi / Festival Alanı
  • 22.00 Festival Alanı Konseri: Can Bonomo

1 Ağustos Perşembe

  • 18.00 Şile Bezi Dokuma Ritüeli / Kumbaba Oteli
  • 20.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi / Festival Alanı
  • 21.00 Festival Alanı Konseri: Zeynep Bakşi Karadağ
  • 22.00 Festival Alanı Konseri: Erdal Erzincan

2 Ağustos Cuma

  • 19.45 İsmet Ay Anısına Söyleşi / Amfi Tiyatro
  • 20.45 “Bir Baba Hamlet” / Amfi Tiyatro
  • 22.00 Festival Alanı Konseri: Volkan Konak

3 Ağustos Cumartesi

  • 19.30 İBB Kültür Merkezi Konseri: Ece Dağıstan & Jamal Aliyev
  • 21.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi
  • 22.00 Festival Alanı Konseri: Gazapizm

4 Ağustos Pazar

  • 19.00 Cemil İpekçi Söyleşisi / Festival Alanı
  • 20.30 Ağva Collection Defile / Festival Alanı
  • 22.00 Festival Alanı Konseri: Sıla
  • 10 Ağustos Cumartesi
  • 22.00 Ağva Konseri: Atiye

11 Ağustos Pazar

  • 22.00 Ağva Konseri: Melek Mosso

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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