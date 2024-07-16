Polis denetiminde hareketli dakikalar: Uyarı ateşine bile aldırış etmedi!

Polis denetiminde ilginç görüntüler polis kamerasına yansıdı. 'Dur' ikazına uymayan bir otomobil sürücüsü uyarı ateşine bile aldırış etmeden aracı geri vites takarak böyle kaçtı...

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Polis denetiminde hareketli dakikalar: Uyarı ateşine bile aldırış etmedi!

Polis denetiminde ilginç görüntüler polis kamerasına yansıdı. 'Dur' ikazına uymayan bir otomobil sürücüsü uyarı ateşine bile aldırış etmeden aracı geri vites takarak böyle kaçtı...

Ne 'Dur' ikazına, ne uyarı ateşine aldırış etti. Geri vitese takıp kaçan otomobilin peşine düşen polis ekibi, yakaladığı sürücüye idari işlem yaptı.

''Kız arkadaşım panik yaptığı için kaçtım''

Polis, ters yönde kaçan şüphelinin peşine düştü. Yakın çevredeki bir ara sokakta aracı park halinde bulan ekipler, sürücünün yaya olarak kaçtığını tespit etti. Polis ekiplerince, ters yönde ilerleyip kaçarken defalarca drift atan sürücüye yaklaşık 100 bin lira idari ceza uylanırken, araç ise trafikten men edildi.

Polis denetiminde hareketli dakikalar: Uyarı ateşine bile aldırış etmedi!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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