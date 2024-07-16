Çocuklar için hem eğlendirici hem geliştirici bir yaz tatili fırsatı: Fatih Yaz Spor Okulları başladı

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları başladı! 7-14 yaş arası çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmelerine fırsat sunan yaz okulları; basketbol, voleybol, futbol, okçuluk ve yüzme gibi branşlarda ve 12 farklı noktada gerçekleştiriliyor.

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ÇOCUKLAR YAZ SPOR OKULLARI İLE TATİLİ VERİMLİ GEÇİRİYOR

Fatih Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Spor Okulları 7-14 yaş arası çocuklara hitap ediyor. Çocukların yaz tatilini hem verimli hem de eğitici bir şekilde değerlendirmelerini hedefleyen Fatih Belediyesi, 12 farklı noktada çeşitli spor dallarında çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Yaz spor okullarına katılım gösteren çocuklara çanta, şapka, tişört ve şort gibi hediyeler veriliyor. Fatih Belediyesi, Fatih’te spor yapmayan çocuk kalmayacak sloganı ile bu kıymetli girişimde bulunuyor. Çocuklar Fatih ilçesinin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları sayesinde eğlenirken hem yeni beceriler de kazanıyor.

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Program kapsamında;

Yüzme, değerler eğitimi, okçuluk, basketbol, voleybol, futbol, ve badminton gibi çeşitli branşlarda eğitimler veriliyor.

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Eğitimler;

FSM Kültür ve Spor Merkezi,

Karagümrük Ortaokulu,

Atatürk Çağdaş Yaşam Anadolu Lisesi,

Çapa Fen Lisesi,

Yedikule Anadolu Lisesi,

Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,

Yavuzselim Çukurbostan Parkı,

Fındıkzade Çukurbostan Parkı,

Kano Kürek Yelken Tesisi,

Salih Zeki İlkokulu,

Komando Er Sedat Gül Halı Sahası,

Millet Bahçesi 2. Etap Halı Sahası,

Yenikapı Halı Sahası,

Karagümrük Yaşam Merkezi Halı Sahasında gerçekleştiriliyor.

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