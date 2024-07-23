Motosikletiyle dünyayı geziyordu! Rus fenomen Türkiye'de geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Rusya’da "MotoTanya" adıyla bilinen, motosikletiyle dünyayı dolaşan, sosyal medya fenomeni Tatyana Ozolina, Türkiye’de geçirdiği kaza sonucunda yaşamını yitirdi.

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Motosikletiyle dünyayı geziyordu! Rus fenomen Türkiye'de geçirdiği kazada hayatını kaybetti

YouTube'da iki milyon, TikTok'ta ise 5 milyon takipçisi bulunan Rus fenomen hayatını kaybetti. Dünyayı gezen 38 yaşındaki fenomen Muğla'da gerçekleşen kazada canından oldu.

MOTOSİKLETİYLE DÜNYAYI DOLAŞIYORDU

Olay, Muğla’nın Milas ilçesi yakınlarında, Milas-Söke karayolunda meydana geldi. Rusya’nın popüler blog yazarlarından MotoTanya takma adıyla tanınan Tatyana Ozolina ile Türkiye’nin tanınmış motosiklet blog yazarlarından Onur Obut’un motosikletlerinin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, Ozolina hayatını kaybetti, Obut ise yaralandı.

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Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tatyana Ozolina’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Onur Obut ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MotoTanya, TikTok’ta 5 milyon ve YouTube’da 2 milyon aboneye sahip, Rusya’nın en popüler motoblog yazarlarından biriydi.

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Kaza, Muğla’nın Milas ilçesinde meydana geldi ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TATIANA RUSOZOLINA KİMDİR?

Rusya’nın en popüler Motovlog kanallarından birinin sahibi olan Tatiana Rusozolina 38 yaşındaydı. TikTok’ta 5 milyon, YouTube’da 2 milyon ve Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

KAYNAK: HABER7

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