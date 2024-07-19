Bursa'nın İki Yakasında Festival Coşkusu Sürüyor

Türk Müziğinin usta sesi Ahmet Özhan Açıkhava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konser verdir. Anna Maria Jopek ve Piotr Wojtasik Quintet ise Balat Orman'daki caz konseri ile dinleyicilere caz ziyafeti yaşattı.

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BURSA’DA FESTİVAL COŞKUSU HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Festival, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Atış Grup’un sponsorluğunda düzenlendi. Şehrin iki yakasında süren festivalde, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Ahmet Özhan, Balat Orman'da ise Anna Maria Jopek ve Piotr Wojtasik Quintet sanatseverler ile bir araya geldi.

Ahmet Özhan'ın muhteşem yorumu ile seslendirdiği ilahilere, semâzenler de eşlik etti. 700 yıla dayanan tarihi ile izleyicileri oldukça etkileyen Sema Mukabelesi, Ahmet Özhan'ın seslendirdiği ilahilerle sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı. Konsere katılanlar, semazenlerin sergilediği gösterileri dikkatle izledi.

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Gece boyunca eşlikçisi olan orkestrayı bir şef gibi yöneten Türk Müziğinin güçlü seslerinden Ahmet Özhan ise Bursalılar tarafından ayakta alkışlandı. Gecede, etkinliğin sponsoru Harput Holding’i temsilen Kurumsal İletişim Yöneticisi Gülhan Yiğitkurt, Özhan'a konser için bu muhteşem teşekkürlerini iletti.

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BURSA’DA CAZ KEYFİ

Festival kapsamında aynı saatlerde Balat Orman'da Anna Maria Jopek ve Piotr Wojtasik Quintet sanatsever ile buluştur. Ünlü sanatçı Jopek ve Piotr Wojtasik Quintet'in müziklerinin eşlik ettiği muhteşem bir caz konseri verdi. Sanat kokan Bursa gecesinde sahne alan sanatçılar, müzikseverlerden büyük beğeni topladı.

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