Fahiş fiyat bunu gerektirdi: Vatandaş, seyahatte akraba ve ardaşlarını tercih etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt içi turizm verilerini açıkladı. Verilerde seyahat eden vatandaşların konuklama alışkanlığını gösterdi. Artan fahiş fiyatlar nedeniyle büyük çoğunluk, otel, pansiyon gibi yerlerde kalmak yerine akraba ve arkadaşları tercih etti.

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Yerli turist, ziyaret için gittiği şehirlerde konaklamak için daha çok tanıdıklara yöneldi. Otellerde artan fiyatlar vatandaşa başka bir ihtimal bırakmadı. Otel ve restoran fiyatları yüzünden konaklama alışkanlıkları değişkenlik gösterdi.

EN ÇOK AKRABA VE ARKADAŞ EVİ TERCİH EDİLDİ

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 53 milyon 228 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 4 milyon 971 bin geceleme ile "otel" yer alırken, "kendi evi" 4 milyon 354 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler %64 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %22,5 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %6,6 ile "sağlık" yer aldı.

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