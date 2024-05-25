GPT-4o ve Gemini 1.5 karşılaştırması: İki yapay zeka arasındaki kıyaslama

AI girişimi OpenAI, Google'ın yıllık I/O geliştirici konferansından bir gün önce Bahar Güncellemesine ev sahipliği yaptı. Ardından Google tanırımı geldi. Geçen haftalarda adeta yapay zeka savaşı yaşandı.

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GPT-4o ve Gemini 1.5 karşılaştırması: İki yapay zeka arasındaki kıyaslama

Her ikisi de, yeni arayüzleri ve işlevleri sergilendi. Her iki yapay zekada da yeni terimlerin etrafında dolaşarak üretken AI modellerinde güncellemeler duyuruldu.

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Terminoloji sarsılıyor ve bu modeller arasındaki ayrımları anlamak her zaman kolay olmuyor. Aadece OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google'ın Gemini'si arasında değil, aynı zamanda tüm rakipleri arasında bu durum geçerli.

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YAPAY ZEKA ÇEKİŞMESİ

2022'nin sonlarında ChatGPT'nin gelişiyle başlayan AI silahlanma yarışı çoktan alevlenmişti. Bu durum 2024 yılında daha da öne çıktı. Anthropic gibi startup'ların yanı sıra Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri, sohbet robotlarını düzenli olarak güncellerken, bazı durumlarda pazar payı için yarışır hale geldi.

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OPENAI VE GOOGLE KARŞILAŞTIRMASI

  • Geçen hafta Google, Gemini 1.5 Pro'nun 1 milyon token bağlam penceresine genişlediğini duyurdu. Bu sayı yılın sonlarında 2 milyon token'ı ikiye katlama sözü verdiğini açıkladı. Öte yandan GPT-4o ve önceki GPT-4, 128.000 tokenli bağlam pencerelerine sahiptir.
  • Google'ın modellerinin parametrelerini kamuya açıklamadığını söyledi. Tahminler 1,6 trilyon ile 1,75 trilyon parametre arasında değişiyor.

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  • GPT-4o'nun kaç parametre kullandığı hemen belli değildi. Ancak OpenAI CTO'su Mira Murati, duyurusunda modelin "GPT-4 düzeyinde zekayı her şeye getirdiğini" söyledi. Mart 2023'te çıkan GPT-4'ün sorguları işlemek için 1,8 trilyon parametre kullandığı bildiriliyor.
  • Gemini incelemesinde, internete bağlantısının, ChatGPT'nin ücretsiz sürümündeki dil modeli olan GPT-3.5'e göre bir avantaj sağladığı söylendi. GPT-4o 50 dilde satışa sunulacak. Gemini 1.5 Pro, 35'te mevcuttur.

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