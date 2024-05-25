Bağırsaklarda ne varsa temizliyor! Kabızlık çeken hemen bunu yapsın

Bağırsakların temizlenmemesi kalp, kanser, sindirim, sinir ve dolaşım hastalıklarına neden olabilir. Bağırsakları temizlemek için en iyi şey yiyeceklerdir.

Bağırsaklarınızı temizleyen sekiz faydalı besin

Sarımsak

Bağırsaklardaki tehlikeli bakterileri, parazitleri ve virüsleri temizler. Ek olarak, damarlarda zararlı maddelerin birikmesini engeller ve kanser hücrelerini yok eder.

Elma

İçeriğinde bulunan pektin maddesi, bağırsakları temizlemeye ve toksinlerin oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Pancar

Pancar kalsiyum ve demir içerir. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak ve karaciğeri temizleyerek kabızlığı önler.

Lahana

Lahana, antioksidan özelliği nedeniyle sindirim sistemini temizler ve toksinlerin vücuttan atılmasını destekler.

Kereviz

Kereviz, kan temizliği için mükemmel bir araç olarak bilinir. Vücudun zararlı maddelerini temizlemek için mükemmeldir.

Keten tohumu ve yağı

Keten tohumu ve keten tohumu yağı, esansiyel yağ asitleri ve omega-3'ten zengin olduğu için vücudun birçok temizlik görevini kolaylaştırır.

Limon

C vitamininin en zengin kaynağı olan limon aynı zamanda bağırsaklarınızı temizler. Karaciğerin de zararlı kimyasallardan kurtulmasına yardımcı olur.

Haberin Devamı

Su

Bol su içmek, vücuttan zararlı maddeleri atmanın en iyi yoludur. Her gün sekiz ila on bardak su içmek, bağırsakları temizler ve dışkıyı daha kolay çıkartır.