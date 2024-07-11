MASAK raporunda: 'Kara para ağı' altından Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı çıktı!

MASAK raporunda açıklanan, 'Kara para ağı' altından Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski yıldızı, Wesley Sneijder’le ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

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MASAK raporunda: 'Kara para ağı' altından Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı çıktı!

MASAK raporunda açıklanan, 'Kara para ağı' altından Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski yıldızı, Wesley Sneijder’le ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

MASAK’ın raporuna göre kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavuvçu’nun şirketlerine gönderilen 2 milyon doların ‘gizli ortağı’ olan Galatasaray’ın dünyaca ünlü eski yıldızı Wesley Sneijder’le ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

MASAK raporunda: 'Kara para ağı' altından Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı çıktı!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Komançero çetesinin Türkiye'deki para trafiğinin izini sürmek adına bir rapor hazırladı. Komançero çetesinin kara para aklama faaliyetlerine bir dönem Galatasaray’da da top koşturan Hollandalı Wesley Sneijder'in de karıştığı öğrenildi.

MASAK raporunda: 'Kara para ağı' altından Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı çıktı!

Sabah’ın haberine göre; "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ortaklığıyla yapılan çalışmaların ardından Kasım 2023’te gözaltına alınan 55 şüphelinin yaklaşık 4.5 milyar TL civarında olan mal varlığına el konuldu.

MASAK raporunda: 'Kara para ağı' altından Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı çıktı!

SNEIJDER’IN DA DOSYADA ADI YER ALIYOR

Liderliğini Hakan Reis'in ve Duax Ngakuru'nun yaptığı şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 22'si de adli kontrolle serbest kaldı.

MASAK raporunda: 'Kara para ağı' altından Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı çıktı!

MASAK’ın hazırladığı raporda, örgütün uyuşturucu trafiğinden kazandığı milyonlarca doları Türkiye'de kurulan şirketler üzerinden akladığına işaret edildi. Rapora göre bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz yılki operasyonda yakalanan Yunus Emre Borhan ve ona ait şirketlerdi.

50 BİN TL SERMAYE İLE KURULAN ŞİRKETİN SERMAYESİ 1 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Borhan, 1 Ocak 2014 yılında 50 bin TL sermaye ile kurduğu Borhan Group Yatırım A.Ş. isimli gayrimenkul şirketininin sermayesini 2018’de 1 milyon TL’ye yükseltti. Kurulduğu günden beri zarar açıklayan şirket, başka bir inşaat firmasıyla beraber 50 bin TL’lik sermaye ile Econ Gayrimenkul isimli bir başka şirket kurdu. Yüzde 75’i Borhan Group'ta, 25'i ise diğer ortağın kontrolünde olan yeni şirketin çalışanlarından bir tanesinin, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu olduğu, Tavukçu'nun söz konusu şirkette sigorta kaydı bulunduğu fakat mal varlığı ve bankacılık işlemlerine rastlanmadığı saptandı.

MASAK raporunda: 'Kara para ağı' altından Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı çıktı!

Rapora, Tavukçu'nun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu işlemesine yardımcı olan kişilerden bir tanesi de Borhan Group'un patronu Yunus Emre Borhan'dı.

İşte Borhan Econ isimli bu şirketle irtibatlı olduğu için radara takıldı.

SNEIJDER'DEN 1 MİLYON 181 BİN DOLAR

Borhan'a ait şirketler MASAK tarafından incelendi. Bu şirketlere yapılan akışında önemli bir detay tespit edildi. O detay 2013 yılından 2017 yılına kadar Galatasaray forması giyen Hollandalı dünyaca ünlü 10 numara Wesley Sneijder'di.

Borhan'ın hesaplarını inceleyen müfettişler, Borhan'ın hesaplarına dolar cinsinden aktarılan paraların neredeyse tamamına karşılık gelen 1 milyon 951 bin doların 4 ayrı kişi ve kuruluştan geldiğini saptadı. Bunlar, Sneijder, Borhan'ın çalışanı Ali Bağrıyanık, ortağı olduğu Econ Gayrimenkul ve Borhan Group şirketleriydi. Sneijder'in gönderdiği rakam bu rakamın yüzde 50'sinden fazlasına tekabül eden 1 milyon 181 bin 428 dolardı.

ORTAK ANCAK RAPORLARDA GEÇMİYOR

MASAK yaptığı incelemelerde, Sneijder'in Econ Gayrimenkul şirketinin ortaklarından olduğuna dair kamuoyunda bilgilere rastlandığını fakat, şirketin kendisi ve ortaklarının Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilerde Sneijder'in ortak olduğuna dair bir bilgiye rastlayamadı. Raporda bu durumun, Sneijder'in bu haliyle Econ şirketinin gizli ortağı olduğu izlenimini uyandırdığına işaret etti. Sneijder'in şirketin ortağı olduğuna dair basında çıkan haberler de MASAK raporunda kendisine yer buldu.

Yunus Emre Borhan'ın soruşturma birimlerine verdiğİ ifadesinde, Tavukçu'nun çocukluk arkadaşı olduğunu ifade ederek, Econ isimli şirketin hissedarı olduğunu sonrasında hisselerini Sneijder'e sattığını kaydetti. Tavukçu'nun arandığını bilmediğini kaydeden Borhan, Kağıthane'de kentsel dönüşüm projeleri aldığını vurgulayarak Sneijder ile kendisini Hakan Tavukçu’nun tanıştırdığını aktardı.

Sneijder'in daha sonra kendisine ait olan Econ adındaki şirketin yüzde 15 hissesini satın aldığını anlatan Borhan, bunun karşılığında 1 milyon 800 bin dolar için anlaştıklarını ve kendisine 1 milyon 181 bin 428 dolar ödediğini açıkladı.

Borhan ayrıca, kamuoyunda 'Bataklık' soruşturması kapsamında adı geçen bir dönem kırmızı bültenle aranan Çetin Gören'le de nereden tanıştığı soruldu. Bir dönem kırmızı bültenle aranan Çetin Gören'le kendisini Wesley Sneijder'in tanıştırdığını aktaran Borhan, "Bu şahısla Anadolu yakasında bir oto galeri de tanıştık ve bu şahıstan 100 bin lira borç aldım. Vadesi gelince ödedim. Uyuşturucu ticareti yapıp yapmadığını bilmem. Bir alakam da yoktur" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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