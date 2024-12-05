Soylu 'ilk kez söylüyorum' deyip açıkladı: İşte o dikkat çeken açıklamaları...

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı ile ilgili konuşan Soylu, "Erdoğan siyaseti bıraktığı gün aktif siyaseti ben de bırakacağım." dedi.

Gazete Duvar'a konuşan Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pek çok konuda açıklama yaptı.

"BUNU İLK KEZ SÖYLÜYORUM, BİR TEK BATILI DİPLOMATI SOKMADIM"

Dokunulmazlığının kaldırılması başvurusuna dair açıklamalarda bulunan Soylu, "Hakkımda yazılanların hepsi yargıya götürülsün istiyorum. Yargı fezlekesini hazırlasın. Bu iftiralarla mücadele etmek bizim asli görevimizdir. Ve bunlar sistematik. Kim yapıyor? Bir bağlantı kurabilir miyim? Kim bir takım arkadaşların cezaevinden çıkması için seferber oluyorsa onlardır. Bu kadar basit. Ben bunu anlamıyor muyum yani? Niye ABD iki defa bize yasak koymuş oldu? OHAL döneminde Güneydoğu Anadolu'ya bir tek Batılı diplomatı sokmadım ben 15 Temmuz'dan sonra. Bunu ilk kez söylüyorum. Bir tek Batılı diplomatı sokmadım. Çünkü karıştırıcılık hedefliyorlardı. Sokmadım. Gidemediler. Gidemezsiniz dedim, bitti. Ve ne kadar başarılı olduğumuz da belli sonuç itibariyle. Keşke Türkiye'de bu işleri yapabilmek söylendiği, yazıldığı, çizildiği kadar kolay olabilse. Risk alacaksınız. Karşılığı var. Maalesef var. Biz mücadele ederiz. Çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN 'ÖCALAN' ÇAĞRISI

Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Öcalan çağrısıyla ilgili gelişmeleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’yi kastederek “İki lider, Türkiye'yi terörden arındırılmış bir şekilde geleceğe taşımak istiyor” dedi.

Soylu, Suriye’deki gelişmeleri ve Türkiye’nin terörle mücadelesine atıfta bulundu. Soylu, “Şimdi, hem yeni dünya düzeninde nasıl rol alabileceğimiz konusunda hem de Türkiye Yüzyılı konusunda bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu nedenle, Terörsüz Türkiye, önümüzdeki en stratejik adımdır. 1980 darbesinden itibaren geçen süre içinde, darbeyi yapanlar ve yaptıranlar, Türkiye’ye kırmızı fiyonklu iki hediye paketi verdiler. PKK ve FETÖ…” diye konuştu.

“Devlet Bey’in ne söylediğini, muhalif muvafık herkes çok iyi anlıyor” diyen Soylu, “Biz terörü Türkiye sınırları içinde mağlup ettik. Sınırımızın dışında da terörü etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bunun topyekûn tasfiyesine ihtiyaç var. Atılan adımlar da bunun için” değerlendirmesinde bulundu.

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"KİM BUNU ENGELLERSE BEDELİNİ ÖDER"

Soylu, Bahçeli’nin çıkışından Erdoğan’ın haberi olmadığı iddiaları için de “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuşmaya yönelik mutabakatı açık” dedi.

“Şu anda bizim beklememiz gereken şey bu öneriye karşı terör örgütünün kendisini lağvetmesidir. Bu kadar basit” diyen Soylu, şunları kaydetti:

“Geleceğin Türkiye'sine yepyeni bir süreç üretiyorlar şu anda. Kim bunu engellerse bedelini öder. Onun için diyorum ki Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli Bey'in milliyetçiliğiyle, vatanseverliğiyle kimse yarışmaya kalkmasın. Bunlar beyhude çırpınışlardır. Türkiye önümüzdeki yarım asrı ve yarım asırdan sonraki gelecek tüm asırları bambaşka bir çizgiyle götürebilme fırsatındadır. Ha terör örgütü çağrıya uymadı. Türkiye'nin yolu, yöntemi bellidir zaten. Burada kimseye teslim olunmaz. Ama arzu edilen nedir? Türkiye'nin birlik içerisinde, beraberlik içerisinde bu Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü gerçekleştirebilecek adımları atmaktır.”

KAYYUM ATAMALARI

Soylu, kayyım atamalarıyla ilgili de şunları söyledi:

“Kayyum meselesi de ‘Terörsüz Türkiye' projesinin en önemli ilkesidir. Bir çelişki mi var diye soruyorsun ya, tam da terörsüz Türkiye'nin en önemli ilkesi, bizim yerel yönetimlerimize de terörün bulaştırılmasının engellenmesidir. Burada sorumluluk siyasi partilerdedir. Siyasi partiler, terör soruşturmasında ya da kovuşturmasında adı geçen birini aday yapıyorsa burada kasıt aranır. Bugüne kadar yerine kayyım atanmış kişiler, kasıtlı şekilde aday gösterilmişlerdir.”

"ERDOĞAN, SİYASETİ BIRAKTIĞI GÜN AKTİF SİYASETİ BEN DE BIRAKACAĞIM"

Soylu, siyasi hayatına ilişkin olarak da dikkati çeken bir açıklama yaptı:

“Tayyip Erdoğan benim liderimdir. Siyasi hayatımı da bu gerçeklikle tamamlayacağım. Parti kurma gibi iddialar var. Bizde 3 dönem kuralı vardır. Ben 4 dönemdir milletvekiliyim. Milletvekilliğimi tamamladıktan sonra tecrübeme danışılırsa sadece danışılması kaydıyla şerefle memleketimize, davamıza, fikrimle ve tecrübelerimle katkıda bulunurum. Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı gün aktif siyaseti ben de bırakacağım. Ondan sonra da danışma olur, tecrübelerden istifade olur, fikir olur. Bunların hepsi bizim için ayrı bir onur vesilesidir. 28. dönem milletvekilliğinden sonraki tavrım ancak partim bana bir şey danışırsa kendi görevimi yerine getiririm.”

"ÖZGÜR ÖZEL'İ CHP SİYASETİNDE KÜÇÜK BİR PARANTEZ OLARAK GÖRÜYORUM"

Soylu, CHP lideri Özgür Özel’le ilgili olarak da, “Ben Özgür Özel'i CHP siyasetinde bir parantez olarak görüyorum. Küçük bir parantez” dedi.

Kaynak: Haber7

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