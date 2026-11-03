ABD'de seçim başladı: Trump yönetimi için kritik süreçte 4 ihtimal var!

ABD Temsilciler Meclisi için oy verme işlemi başladı. Bugün yaklaşık 210 milyon seçmen sandık başına gidecek. Başkan Donald Trump'ın görev süresinin bitmesine 2 yıl kala gerçekleşen bu seçim, ülkedeki siyasi dengeleri yeniden belirleyecek.

ABD'de bugün ara seçimler gerçekleştirilecek ve bu seçimlerde Temsilciler Meclisi, Senato ve 36 vali belirlenecek. Seçim, Başkan Trump'ın yönetimi için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Seçmenlerin oy verme tercihleri, hayat pahalılığı, akaryakıt fiyatları, İran savaşı ve sağlık hizmetleri gibi konular etrafında şekilleniyor.

Cumhuriyetçiler mevcut çoğunluklarını korumaya çalışırken, Demokratların da çoğunluğu elde etmesi için en az dört sandalye kazması gerekiyor. ABD siyasetinde yeni dönem için 4 farklı senaryo yaşanabilir.

ABD'de ara seçimler için oy verme işlemleri başladı. ABD bugün seçimini yapacak. Başkan Donald Trump'ın görev süresinin bitmesine daha 2 yıl var. ABD'liler Temsilciler Meclisi'ni seçecek. Bu seçim, Trump yönetimi için kritik önem taşıyor. Seçimlerde 36 vali, Temsilciler Meclisi’nin 435 üyesinin tamamı ile 100 üyeli Senato’nun 35 üyesi belirlenecek.

Amerikalı seçmenlerin oy verme tercihlerinde hayat pahalılığı, artan akaryakıt fiyatları, İran savaşının etkileri ve sağlık hizmetleri en önemli başlıklar olarak öne çıkıyor.

Cumhuriyetçiler Kongre'deki çoğunluğu sağlamaya çalışırken, Demokratların çoğunluğu elde etmek için her iki kanatta (Temsilciler Meclisi ve Senato) mevcut sayılarına en az dört sandalye eklemesi gerekiyor. Seçim sonucunda Washington'daki yeni denge için 4 ihtimal yaşanabilir.

Cumhuriyetçiler çoğunluğu koruyabilir. Böylece Başkan Trump mevcut politikalarını sürdürmek için daha geniş hareket alanına sahip olur.

Demokratlar çoğunluğu elde edebilir. Böylece Başkan Trump'ın kararlarını engelleyebilecek bir gücü kazanmış olabilirler. Kararları soruşturabilir, atamaları engelleyebilir ve politika değişikliği talep edebilirler.

Temsilciler Meclisi Demokratlarda, Senato Cumhuriyetçilerde olabilir. Bu ihtimalde, Cumhuriyetçiler Demokratların desteği olmadan Meclisten yasa geçiremeyecek ve kararlara ilişkin yasal süreç başlatabilecek. Ayrıca Trump hakkında azil süreci de başlatabilirler.

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Senato Demokratlarda, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerde olabilir. Bu ihtimal gerçekleşirse Demokratlar bürokrat ve yargıç atamalarını engelleyebilir ya da geciktirebilir.

ABD'de ara seçimler, seçmenlerin görevdeki başkanın performansını değerlendirdiği önemli siyasi süreçlerden biri olarak görülüyor.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ortasında gerçekleştirilecek 3 Kasım seçimleri de Beyaz Saray ile Kongre arasındaki güç dengesini yeniden belirleyecek.

ABD'de genel olarak görevdeki başkanın partisinin ara seçimlerde güç kaybetmesi aslında beklenmedik bir durum değil; ancak özellikle ekonomi temelli şikayetler sebebiyle Cumhuriyetçilerin iki kanattaki çoğunluğunu kaybetmesi, Trump'ın kalan iki yılını oldukça zorlu bir süreç haline getirecek.

ABD KONGRESİNDE MEVCUT SANDALYE DAĞILIMI

Halihazırda Senato'da Cumhuriyetçiler 53, Demokratlar ise 43 sandalyeye sahip. Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214 sandalyesi var.

ABD Başkanı Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ortasında gerçekleştirilecek seçimlerde, Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile üst kanadı Senatodaki 100 sandalyeden 35'i için seçmenler oylarını kullanacak.

Seçimlerde ayrıca 36 eyalette valilik yarışları düzenlenecek, çok sayıda eyaletin yasama organlarının üyeleri ve yerel yöneticileri de belirlenecek.

Son iki yıldır Kongrenin iki kanadında çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçiler bu avantajlarını korumaya çalışırken, Demokratlar ise her iki kanatta da çoğunluğu elde etmeyi hedefliyor.

4 Kasım'da ortaya çıkacak Kongre tablosu, Trump yönetiminin 2027 ve 2028 yıllarındaki yasama faaliyetleri bakımından hayati derecede önem taşıyor.

Demokratların Temsilciler Meclisinde ve/veya Senatoda çoğunluğu ele geçirmesi durumunda, Trump'ın en çok da bütçe, vergi ve göçmenlik düzenlemeleri gibi adımlarının Kongreden geçmesi zorlaşacak.

DEMOKRATLAR TEMCİLCİLER MECLİSİNDE ÇOĞUNLUĞU SAĞLAMAYA YAKIN GÖZÜKÜYOR

Cumhuriyetçiler, 2024 seçimlerinin ardından Temsilciler Meclisindeki çoğunluklarını korurken, aradan geçen iki yılda istifalar ve boşalan sandalyeler nedeniyle iki parti arasındaki fark daraldı.

1 Kasım itibarıyla Temsilciler Meclisinde 218 Cumhuriyetçi, 214 Demokrat ve bir bağımsız üye bulunuyor; iki sandalye ise şu anda boş durumda. 435 sandalyeli Mecliste salt çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor.

Dolayısıyla Demokratların çoğunluğu elde etmesi için seçimlerde, mevcut sandalyelerine ek olarak en az 4 sandalye daha kazanması gerekiyor.

Temsilciler Meclisindeki çoğunluk, Meclis Başkanının belirlenmesinin yanı sıra yasama gündeminin oluşturulması, bütçe görüşmeleri ve Kongre komitelerinin yönetimi bakımından önem taşıyor.

Demokratların burada çoğunluğu kazanması durumunda Trump'ın azline yönelik süreç dahil birçok kritik konunun Temsilciler Meclisi gündemine gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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