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Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile biraraya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile biraraya geldi
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Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile biraraya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile biraraya geldi

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Malta'da Kallas ile görüştü.

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Kaynak:AA

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