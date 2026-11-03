Nevşehir'de tanımadığı kadına tokat atan magandadan pişkin ifade: ''Kolum yanlışlıkla çarptı''

Olay, Kapucubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek şekilde yüzüne şiddetli tokat atıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu.

TOKAT DEĞİL KOLU 'YANLIŞLIKLA' ÇARPMIŞ

Olayın ardından şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 6 suç kaydı olan şüpheli Tolga Ç.’yi kısa sürede yakalayarak göz altına aldı. Şüpheli, ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.’ye çarptığını söyledi.

TOKAT YİYEN KADINDA İŞİTME KAYBI

Kadının alınan sağlık raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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