  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Nevşehir'de tanımadığı kadına tokat atan magandadan pişkin ifade: ''Kolum yanlışlıkla çarptı''

Nevşehir'de tanımadığı kadına tokat atan magandadan pişkin ifade: ''Kolum yanlışlıkla çarptı''

Olay, Kapucubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek şekilde yüzüne şiddetli tokat atıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu.

Nevşehir'de tanımadığı kadına tokat atan magandadan pişkin ifade: ''Kolum yanlışlıkla çarptı''
Yayınlanma:

Nevşehir'de tanımadığı kadına tokat atan magandadan pişkin ifade: ''Kolum yanlışlıkla çarptı''

Olay, Kapucubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek şekilde yüzüne şiddetli tokat atıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu.

TOKAT DEĞİL KOLU 'YANLIŞLIKLA' ÇARPMIŞ

Olayın ardından şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 6 suç kaydı olan şüpheli Tolga Ç.’yi kısa sürede yakalayarak göz altına aldı. Şüpheli, ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.’ye çarptığını söyledi.

Nevşehir'de tanımadığı kadına tokat atan magandadan pişkin ifade: ''Kolum yanlışlıkla çarptı''

TOKAT YİYEN KADINDA İŞİTME KAYBI

Kadının alınan sağlık raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

Nevşehir'de tanımadığı kadına tokat atan magandadan pişkin ifade: ''Kolum yanlışlıkla çarptı''

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD'de seçim başladı: Trump yönetimi için kritik süreçte 4 ihtimal var!ABD'de seçim başladı: Trump yönetimi için kritik süreçte 4 ihtimal var!

Kaşif Kozinoğlu’nun otopsi raporunda dikkat çeken sonuç: Saçta ve tırnakta toksik madde bulunduKaşif Kozinoğlu’nun otopsi raporunda dikkat çeken sonuç: Saçta ve tırnakta toksik madde bulundu

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Kaşif Kozinoğlu’nun otopsi raporunda dikkat çeken sonuç: Saçta ve tırnakta toksik madde bulundu
Kaşif Kozinoğlu’nun otopsi raporunda dikkat çeken sonuç: Saçta ve tırnakta toksik madde bulundu
TÜİK 2026 Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
TÜİK 2026 Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Emir Sarıgül ile Ekrem İmamoğlu cezaevinde birbirine mi girdi? 'Sahtekarsınız lan hepiniz!'
Emir Sarıgül ile Ekrem İmamoğlu cezaevinde birbirine mi girdi? 'Sahtekarsınız lan hepiniz!'
Sarıgüller soruşturmasında önemli gelişme: 4 kişi hakkında tutuklama kararı!
Sarıgüller soruşturmasında önemli gelişme: 4 kişi hakkında tutuklama kararı!
Emir Sarıgül'ün Özgür Özel hakkındaki iddiaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi!
Emir Sarıgül'ün Özgür Özel hakkındaki iddiaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi!
IMEI kayıt ücretlerine 2027'de dev zam: İşte o rakamlar...
IMEI kayıt ücretlerine 2027'de dev zam: İşte o rakamlar...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 ilçeyi ile çevirecek proje için ilk adım!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 ilçeyi ile çevirecek proje için ilk adım!