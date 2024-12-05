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Fırlayan rögar kapağı ona dehşeti yaşatmıştı: Metrobüsten düşen yolcu, kaza anını anlattı

Kazayı yaşayan inşaat işçisi Emrah Aytiş, fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten nasıl düşerek yaralandığını anlattı.

Fırlayan rögar kapağı ona dehşeti yaşatmıştı: Metrobüsten düşen yolcu, kaza anını anlattı
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Kazayı yaşayan inşaat işçisi Emrah Aytiş, fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten nasıl düşerek yaralandığını anlattı.

Esenyurt'ta yerinden fırlayan rögar kapağının seyir halindeki metrobüsün kapısını kırması sonucu araçtan düşerek yaralanan inşaat işçisi Emrah Aytiş, kaza dolayısıyla yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istiyor.

Fırlayan rögar kapağı ona dehşeti yaşatmıştı: Metrobüsten düşen yolcu, kaza anını anlattı

Geçirdiği kaza sonrası Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 34 yaşındaki Aytiş, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten düşen yolcu yaralandı
Kolu ve ayağı alçıya alınan Aytiş'in, polis merkezinde kazayla ilgili bilgisine başvuruldu.

Fırlayan rögar kapağı ona dehşeti yaşatmıştı: Metrobüsten düşen yolcu, kaza anını anlattı

AA muhabirine kaza anını anlatan Aytiş, Bakırköy'deki işinden Beylikdüzü'ndeki evine dönmek için metrobüse bindiğini belirterek, "Saadetdere durağında tam inecektim, kapıya doğru yöneldim, telefonla uğraşıyordum, patlama sesi geldi. O an düştüm, 5-10 dakika sonra bilinç kaybı oldu. Daha sonra kendime geldim. Bir yarım saat ambulans bekledim. Ambulans geldi, beni hastaneye götürdü." diye konuştu.

Aytiş, ayağında çatlak, kolunda et ezilmesi, belinde ise kırık şüphesi olduğunu anlatarak, hastaneden taburcu edildiğini fakat iki gün sonra MR için tekrar gideceğini söyledi.

İnşaatlarda günlük çalıştığını dile getiren Aytiş, hastaneden taburcu edildikten sonra ifade vermek üzere polis merkezinden çağırıldığını kaydetti.

Biri öğrenci, diğeri 4 yaşında iki çocuğu bulunduğunu söyleyen Aytiş, evde tek çalışanın kendisi olduğunu dile getirdi.

Fırlayan rögar kapağı ona dehşeti yaşatmıştı: Metrobüsten düşen yolcu, kaza anını anlattı

Aytiş, "Karakolda ifade verdim, İBB'den şikayetçi oldum. Günlük çalışıyorum. Tedavi sürecim devam ediyor. İki çocuğum var, çalışamayacağım, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." dedi.
Kaza
Saadetdere'den Beylikdüzü'ne doğru sefer yapan metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı.

Metrobüsün kapısı fırlayan kapağın çarpmasıyla kırılırken, bu sırada yolcu Emrah Aytiş darbenin etkisiyle açılan kapıdan yola düşüp yaralanmıştı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bölgede tek şeritten sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü.

Metrobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

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Kaynak:AA

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