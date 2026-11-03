Orfa Yapı Pendikspor, Karagümrük’ü Yaktı: 1-0

Temsilcimiz Orfa Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 13. Hafta karşılaşmasında konuk olduğu Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanan zorlu maçta Pendiksor, rakibini 50 dakikada, Damir Hrelja’nın attığı golle 1-0 mağlup ederek, altın değerinde 3 puan kazandı.

Trendyol 1. Lig’in 13. Hafta karşılaşmasında temsilcimiz Orfa Yapı Pendikspor, Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanan zorlu maçın ilk yarısı, her iki takımında kontrollü bir oyun anlayışı benimsemesi nedeniyle karşılıklı ataklarla golsüz bir şekilde 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Galibiyet golü, ikinci yarıda Hrelja'dan geldi

Pendikspor, ikinci yarıya teknik direktör Murat Şahin'in oyuncu değişikliği müdahaleleriyle daha iyi başladı. İkinci yarıda Emrah Başsan’ın yerine oyuna dahil olan Damir Hrelja, 50. Dakikada bireysel becerisiyle bulduğu golle Pendikspor'u 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda ev sahibinin baskısı karşısında defans güvenliğini elden bırakmayan kırmızı-beyazlılar, skoru korumayı bilerek, maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Karagümrük deplasmanından altın değerinde bir 3 puanla dönen temsilcimiz Pendikspor, puanını 14’e yükselterek, puan cetvelinde 14. Sıraya ilerledi.

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Karagümrük galibiyet ile 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Kırmızı-beyazlılar böylece, yeni teknik direktör Murat Şahin ile çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini almış oldu.

Karagümrük’ten Misafirperverlik Örneği…

Pendikspor taraftarı deplasmandaki bugünkü maça Karagümrükle yıllardır devam eden sorunlar gerekçe gösterilerek, güvenlik nedeniyle kabul edilmemişti. Ancak bugünkü maçta Karagümrük ve Pendikspor yöneticileri bir araya gelerek bu konuyu görüştü.

MHP Pendik İlçe Başkanı aynı zamanda Pendikspor Asbaşkanı Muharrem Kır’ın girişimleriyle Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Pendikspor Başkanı Aytaç Odabaş bir araya geldi. Buluşmada Pendikspor Dernek Başkanı Atakan Yüce ve yöneticiler de bulundu.

İki kulüp asbaşkanı Muharrem Kır ve Yaşar Ecim, Karagümrük ve Pendikspor camialarının iki güzide camia olduklarına vurgu yaparak, aradaki dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulması gerektiğine dikkat çektiler.

Stat: Sarıyer Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Burak Demirkıran, Samet Özkul, Salih Burak Demirel

Orfa Yapı Pendikspor: Emir Dadük, Erdem Gökçe, Vinko Soldo, Ahmet Özkaya, Abifade, Mesut Özdemir, Emrah Başsan (Damir Hrelja dk. 46), Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil (Yekta Sönmez dk. 77), Thuram (Furkan Mehmet Doğan dk. 90), Clarke-Harris (Muhammed Kiprit dk. 72)

Yedekler: Emre Koyuncu, Berkay Sülüngöz, Efehan Pekdemir, Onuralp Çakıroğlu, Adnan Uğur, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: Murat Şahin

Gol: Damir Hrelja (dk. 50) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Siopis, Cenk Tosun, Yaya Onogo, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Sarıkaya (Fatih Karagümrük), Jonson Clarke-Harris, Vinko Soldo (Pendikspor)

Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Davide Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Candan Başkale (Çağtay Kurukalıp dk. 75), Yaya Onogo (Tiago Çukur dk. 74), Manolis Siopis (Marius Tresor Doh dk. 26), Ahmed Traore, Emre Akbaba, Halis Joshua Esen (Ramazan Civelek dk. 57), Cenk Tosun

Yedekler: Batuhan Şen, Robin Yalçın, Muhammed Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Burhan Ersoy, Barış Kalaycı

Teknik Sorumlu: Selçuk Tarakçı