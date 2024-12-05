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Antalya şehrimiz, "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanan ilk şehir oldu!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanarak bu ünvanı alan ilk şehir olduğunu bildirdi.

Antalya şehrimiz, "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanan ilk şehir oldu!
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Antalya şehrimiz, "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanan ilk şehir oldu!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanarak bu ünvanı alan ilk şehir olduğunu bildirdi.

Antalya şehrimiz, "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanan ilk şehir oldu!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın bir kez daha zirvede olduğunu belirtti.

Antalya şehrimiz, "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanan ilk şehir oldu!

Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Antalya'nın, Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanarak bu ünvanı alan ilk şehir olduğunu bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

Antalya şehrimiz, "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanan ilk şehir oldu!

"Antik çağlardan günümüze kadar sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginliklerini doğal güzellikleriyle harmanlayarak ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan bu eşsiz şehrimiz, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olmaya devam edecek. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, Antalya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Antalya şehrimiz, "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanan ilk şehir oldu!

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Kaynak:AA

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