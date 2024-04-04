Şişli'de akıl almaz kaza! İki küçük kardeş el frenini indirdi, olanlar oldu!

Şişli'de meydana gelen olayda, arabadaki 2 çocuk babasının araçtan inmesini fırsat kollayıp el firenini indirdi. Baba arabanın camını temizlerken bir anda aracının kaydığını görünce müdahale etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlar yardım etsede durdurulamayan araç trafikte seyir halindeki otomobillerin arasına daldı.

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Şişli'de akıl almaz kaza! İki küçük kardeş el frenini indirdi, olanlar oldu!

Şişli'de 3 ve 5 yaşlarındaki iki kardeş, babalarının aracın camını temizlediği sırada el frenini indirdi. Baba, kayan aracı durdurmaya çalışırken; çevredekiler ise kapıyı açarak içeriye girmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen kayan araç, önce park halindeki bir servis minibüsüne çarptı ardından trafiğe çıkarak bariyerlere vurdu. Facianın eşiğinden dönülen olayda aracın çarptığı servisi minibüsü şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Şişli'de almaz kaza! İki küçük kardeş el frenini indirdi, olanlar oldu!

Kaza Şişli'de Piyalepaşa Bulvarında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UF 0126 plakalı Mersedes Vito marka aracını benzin istasyonunun kenarına çeken Halit Gündüz, camları silmeye başladı. Bu sırada araçta bulunan 5 yaşındaki Mustafa Gündüz ve 3 yaşındaki Ahmet Gündüz isimli iki kardeş, önce emniyet kemerlerini çıkardı ardından el frenini indirdi. Böylece araç bir anda kaymaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Gündüz, içinde çocuklarının bulunduğu aracı, arkasına geçerek durdurmak istedi. Çevredekiler de Gündüz'ün yardımına koştu. Kapıyı açarak içeri girmeye çalıştılar. Ancak adamların, çabası sonuç vermedi. Gündüz ve çevredekiler aracı durmaya çalışırken, Mustafa Karadaş, ise yol kenarına park ettiği 34 LMN 935 plakalı Volkswagen Crafter marka servis minibisüyle uğraşıyordu. Kayan hafif ticari araç, servis minibüsüne çarptı. Park halindeki aracında temizleyen Karataş çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü.

Şişli'de almaz kaza! İki küçük kardeş el frenini indirdi, olanlar oldu!

Kayan araç caddeye çıktı, faciadan dönüldü

Ardından trafiğin aktığı caddeye çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak durabildi. Servis sürücüsü Mustafa Karadaş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Halit Gündüz ve araçta bulunan çocukları büyük panik yaşadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan Mustafa Karadaş’a müdahalede bulundu. Araçlarda hasar oluştu.

Şişli'de almaz kaza! İki küçük kardeş el frenini indirdi, olanlar oldu!

2 çocuğun neden olduğu kaza kamerada

Öte yandan tüm yaşananlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Gündüz'ün aracını temizlediği sırada içinde çocukların bulunduğu aracın kaymaya başladığı, adamın ve çevredekilerin aracı yakalamaya çalıştığı, aracın önce yol kenarındaki servis minibüsüne ardından caddeye çıkarak bariyerlere çarptığı görülüyor.

Şişli'de almaz kaza! İki küçük kardeş el frenini indirdi, olanlar oldu!

“Araç geleceğini hiç tahmin etmedim”

Kazada yaralanan Mustafa Karadaş, “Ben tam servisin kenarına geçiyordum. Araç çarptı ve ben düştüm. Ben burada temizlik yapıyordum. Ama burada araç geleceğini ben hiç tahmin etmedim. Ben aracın arkasına düştüm. Düşmenin etkisiyle yaralandım. Araç vurdu yani” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarım arabayı vitesten alıp el frenini indirmişler”

Kayan aracının el frenini çocuklarının çektiğini söyleyen Halit Gündüz, “Arabayı park etmiştim. Çocuklar el frenini çekmişler. Araba kaymış. Verilmiş sadakamız varmış. Adama bir şey olmamıştır inşallah. Çocukların emniyet kemeri takılıydı. Onları da çıkarmışlar. Vitesteydi araba onu da çekmişler. Çocuklarım yapmış” dedi.
Seyir halinde giderken kazayı gören Naz Deniz, “Ne olduğunu anlamadık biz yolda geliyorduk. Ondan sonra siyah araba önümüze çıktı sonra da şoför frene bastı” diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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