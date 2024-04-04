Dünya beşik gibi sallanıyor: Japonya’da 6 şiddettinde deprem meydana geldi…

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Perşembe günü Japonya'nın Honshu kıyısında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini söyledi.

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Merkez üssü 40 km derinliğe sahip olan ve Tokyo'da da hissedilen depremden sonra acil bir hasar veya yaralanma raporu kaydedilmedi. Fukushima nükleer santralinin operatörü Tepco, bölgedeki tesiste veya diğerlerinde "hiçbir anormallik" tespit edilmediğini söyledi.

JAPONYA İÇİN ALIŞILMIŞ BİR DURUM

Yaklaşık 125 milyon kişiye ev sahipliği yapan Asya ülkesi, her yıl büyük çoğunluğu hafif olan yaklaşık 1.500 sarsıntı yaşıyor. Dünyanın tektonik olarak en aktif ülkelerinden biri. Japonya, yapıların en güçlü depremlere bile dayanabilmesini sağlamak için tasarlanmış katı bina standartlarına sahiptir.

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Her ne kadar Japonya’da alışılmış bir durum olsa da depremin şiddeti hissedilir derecede büyüktü. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması, 4 Nisan'daki depremi 40,1 km derinlikle 6.1 büyüklüğünde kayıtlara geçti.

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TAYVAN’DAKİ DEPREM CAN ALMIŞTI

Tayvan'daki güçlü bir depremde en az dokuz kişinin ölmesine neden olmuştu. Ayrıca ülkede 1.000'den fazla kişinin yaralandığını açıklanmıştı. 3 Nisan'daki 7.4 büyüklüğündeki deprem Tayvan'daki onlarca binaya zarar verdi. Deprem bölgede yer alan Japonya ve Filipinler'e kadar tsunami uyarılarına yol açtı.

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