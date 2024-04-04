Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Van'ı bahane edip sokaklara dökülen protestocular sürücülere saldırdı!

Esenyurt'ta dün Van'da Abdullab Zeydan'ın mazbatasının verilmemesini protesto etmek için sokaklara dökülen eylemciler, sürücülere zor anlar yaşatırken, duruma tepki veren bir vatandaşı linç etmeye kalktılar.

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Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Van'ı bahane edip sokaklara dökülen protestocular sürücülere saldırdı!

Esenyurt'ta dün Van'da Abdullab Zeydan'ın mazbatasının verilmemesini protesto eden eylemciler, kendilerine tepki gösteren bir otomobil sürücünü linç etmeye çalıştı. Etrafını sardıkları arabaya tekme ve yumruklarla saldıran eylemcilerin o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Van'ı bahane edip sokaklara dökülen protestocular sürücülere saldırdı!
Esenyurt'ta dün Van'da Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesini protesto eden bir grup eylemci, sokakları savaş alanına çevirdi. Çöp konteynırlarını ateşe veren, yollara barikat kurmaya çalışan eylemcilere polis müdahale etti.

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Van'ı bahane edip sokaklara dökülen protestocular sürücülere saldırdı!
Pınar Mahallesi Ahmet Arif Cadde'sinde arabasıyla seyreden bir vatandaş eylemcilerin taşkınlıklarına tepki gösterdi. Bunun üzerine saldırıya geçen eylemciler vatandaşa linç girişiminde bulundu. Vatandaşın etrafını saran eylemciler arabaya tekme ve yumruklarla saldırdı. Eylemcilerin linç girişiminden güçlükle kaçan vatandaşın o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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