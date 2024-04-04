Nexo öncülüğünde, kripto Topluluğu Bitcoin emojisi için imza topluyor…

Nexo'nun öncülük ettiği 35'ten fazla kripto para birimi kuruluşu, Bitcoin emojisi için toplandı. Bu süreçte 170 milyondan fazla topluluk üyesini birleştiren bir Bitcoin emojisi tanıtmak için bir kampanya başlattı.

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Nexo öncülüğünde, kripto Topluluğu Bitcoin emojisi için imza topluyor…

Dijital kültür tanıma için bir baskı olarak Nexo, 35'ten fazla kripto para birimi kuruluşu ile birlikte kampanya duyurdu. Özel bir Bitcoin emojisini güvence altına almayı amaçlayan bir kampanya başlattı.

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BİTCOİN EMOJİSİ İÇİN KAMPANYA

'Bitcoin Desers an Emoji' adlı girişim, Unicode Konsorsiyumu'na change.org aracılığıyla yapılan bir kampanyada 50.000 imza elde etmeyi amaçlıyor. Kuruluşundan sonraki bir hafta içinde 10.000 onay alan hareket, kripto topluluğunun dayanışmasını sembolize ediyor ve Bitcoin'in kültürel ve teknolojik önemini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

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Emoji kampanyasının arkasındaki koalisyon, dünya çapında 170 milyondan fazla kişiden oluşan bir kolektif bir tabanı temsil eden Brink, Bitget, Chainalysis, Kraken, Hacken, Cryptoquant, Nansen, Unstoppable Domains, Liquity, Mara ve Polygon gibi isimleri içeriyor. Kampanyanın destekçileri, çabanın Taco Bell'in itmesi ve Tinder'ın girişimi gibi kendi emojilerini hedefleyen önemli markaların önceki çabalarını aştığını söylüyor.

Nexo'nun kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Kosta Kantchev, “Bitcoin'in 1,34 trilyon dolarlık pazar hakimiyeti, tüm klavyelerde birleşik bir sembol gerektiriyor” dedi. Kantchev ayrıca emojinin "gecikmiş" olduğunu vurguladı.

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