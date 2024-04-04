Son dakika! 14 ilde “Bozdoğan-20” operasyonlarıyla 340 şüpheli yakalandı!

Van’da ve 14 ilde meydana gelen olaylarda, sokağa çıkarak eylemde bulunan ve Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) adına slogan atan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen “Bozdoğan-20” operasyonlarıyla yakalandı.

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Son dakika! 14 ilde “Bozdoğan-20” operasyonlarıyla 340 şüpheli yakalandı!

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya: Van’da meydana gelen olaylarda, sokağa çıkarak eylemde bulunan ve Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) adına slogan atan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen “Bozdoğan-20” operasyonlarıyla yakalandığını açıkladı.

Son dakika! 14 ilde “Bozdoğan-20” operasyonlarıyla 340 şüpheli yakalandı!

Van’da başta olmak üzere 14 İlde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) adına Kanunsuz Sokak Eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen “Bozdoğan-20” operasyonlarıyla yakalandı.

Son dakika! 14 ilde “Bozdoğan-20” operasyonlarıyla 340 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’da meydana gelen olaylarla ilişkili olarak 14 ilde operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, “Bölücü terör örgütü (BTÖ) adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Bozdoğan-20’ operasyonlarıyla yakalandı” dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başta Van’da meydana gelen olaylarla ilişkili olarak 14 ilde bölücü terör örgütü adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüphelinin düzenlenen “Bozdoğan-20” operasyonu ile yakalandığını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Ankara, Bingöl ve Manisa'da terör örgütü adına çöp konteynerleri ve lastikler ile yol kapatarak havai fişek, taş, EYP ve molotofkokteyli ile kanunsuz sokak eylemleri yaptıkları, güvenlik güçlerimize yönelik taşlı saldırıda bulundukları ve uyarılara rağmen dağılmayarak mukavemet gösterdikleri, bölücü terör örgütünü (BTÖ) övücü slogan attıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Ankara, Bingöl ve Manisa İl Emniyet Müdürlüklerince Bozdoğan-20 operasyonları düzenlendi” ifadelerini kullandı.

“Milletimizin bilmesini isterim ki terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız”

Terör eylemlerine müsaade edilmeyeceğine vurgu yapan Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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