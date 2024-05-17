Sağlıkta önemli ilaç hamlesi daha geldi: Aile hekimleri o 4 ilacı daha yazabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan yeni bir müjde daha geldi. Geçtiğimiz günlerde SGK sistemine birden fazla ilaç eklenmişti. Şimdi bunlara 4 tanesi daha dahil oldu. Detayları Bakan Işıkhan açıkladı…

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Sağlıkta önemli ilaç hamlesi daha geldi: Aile hekimleri o 4 ilacı daha yazabilecek

Aile hekimleri, yeni gelen haberle beraber 4 ilacı daha reçete edebilecek. Buna göre yapılan düzenleme ile hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji hekimler tarafından yazılabilecek.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle yeni ilaçlar dahil etti. Raporlu ilaç müjdesi kritik hastalıklarda reçete edilecek.

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YENİ İLAÇLAR KAPSAMA ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 milyondan fazla insanı yakından ilgilendiren ilaç desteğini paylaştı. 2 milyon raporlu vatandaş için Bakan Işıkhan şunları söyledi;

“Bildiğiniz üzere vatandaşlarımız, raporlu ilaçlarının bir kısmını reçete ettirebilmek için hastanelere gitmek ve ilgili doktordan yazdırmak durumundalar. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, raporlu hastalarımızın işini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz.

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Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği; kronik Hepatit B ve D tedavisinde, Diyabet tedavisinde; kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların, ilgili sağlık raporlu hastalarımızca hastanelerde sıra beklemeden, aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz.

Ayrıca mevcut durumda hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyorken yeni düzenlemeyle raporu düzenleyen hekim tarafından 1 yıla kadar reçete edilebilecek ve hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3'er aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler.”

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