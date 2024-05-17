Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Çiftçiler bayram edecek…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiler buluşmasında konuştu. Müjde üstüne müjde eren Erdoğan, kredi limitlerinin arttığını söyledi. İşte dev etkinlikten öne çıkan mesajlar…

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Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Çiftçiler bayram edecek…

"Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması düzenlendi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da katılım gösterdi.

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ÇİFTÇİLERE YENİ DESTEKLER GELİYOR

17 Mayıs Cuma günü İstanbul’da Tarım Ekosistemi Buluşması’nda sektörün önde gelenleri bir araya geldi. Erdoğan burada sektör paydaşlarına seslendi. Ayrıca çiftçilere müjdeler verdi;

“Ziraat Bankamız da yeni müjdelerle sektöre verdiği desteği artırıyor. Küçük ekipman kredisi limitini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerimize işlerini büyütmeleri, hayvan sayılarını çoğaltmaları, atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmaları amacıyla verilen kredinin limitini de 400 bin liradan 600 bin liraya getiriyoruz.

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Büyükbaş süt hayvancılığı ile iştigal eden üreticilerimiz için bu rakamı 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Her zaman söylüyorum gençlerimiz bizim geleceğimiz.

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Gençlerin tarım alanında iş ve işletme sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Ülkemizdeki genç nüfusa tarım dahil ne kadar fazla alternatif iş kolu oluşturabilirsek ekonomimiz için o kadar güzel olacaktır.

Genç çiftçi kredisinin limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya artırıyoruz. Kadın çiftçi kredisi limitini de aynı şekilde 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Ziraat Bankamızın bu müjdeli haberlerinin de çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu kredilerin katkısıyla tarım sektörümüz geliştikçe inşallah Türkiye daha müreffeh, milletimiz daha huzurlu, geleceğimiz daha aydınlık daha güvenli olacaktır.”

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