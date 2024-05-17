Gerçek havalimanında ortaya çıktı! Tayvanlı model, X-Ray cihazından geçerken, hayatının şokunu yaşadı!

Tayvanlı bir model, havaalanında X-Ray cihazından geçerken, hayatının şokuyla karşılaştı. 36 yaşındaki, yüzünde 3 tane vida bulunduğu ortaya çıktı.

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Gerçek havalimanında ortaya çıktı! Tayvanlı model, X-Ray cihazından geçerken, hayatının şokunu yaşadı!

Tayvanlı bir model havaalanında başı belaya girdi. Dehşete düşüren anlar X-Ray cihazından geçerken ortaya çıktı. 36 yaşındaki, yüzünde 3 tane vida bulunduğu ortaya çıktı.

Fang Qiyuan (36) geçen hafta Güney Kore'ye uçmak istedi. Ancak havaalanında kendinin de beklemediği bir olay yaşandı.Fang Qiyuan, havaalanındaki X-Ray cihazlarından geçerken sürekli makinenin ötmesiyle karşı karşıya kaldı.

Üzerindeki bütün aksesuarları çıkarmasına rağmen güvenlik alarmı çalmaya devam etti.

Instagram da 1,3 milyondan fazla takipçisi bulunan model gerçeği takipçilerine açıkladı.

Gerçek havalimanında ortaya çıktı! Tayvanlı model X-Ray cihazından geçerken, hayatını şokunu yaşadı!

19 AMELİYAT GEÇİRDİ YÜZÜNDE ÇİVİLER UNUTULDU

Fenomen isim kendisini plastik cerrahi bağımlısı olarak tanımlarken estetik prosedürlerinden miras kalan bazı durumları paylaştı.

Gerçek havalimanında ortaya çıktı! Tayvanlı model X-Ray cihazından geçerken, hayatını şokunu yaşadı!

Havaalanı güvenliğinden geçmek isterken fenomen ismin yüzünde estetik ameliyatlarından kalan çok sayıda çivi tespit edildi. Çenesinde, burnunda ve yanaklarında çivilerin bulunmasına şaşırdığını ifade eden Qiyuan, "Cihazın kafamın içinde bulduğu şey beni şoke etti. Yüzüm yapboz gibi görünüyor" dedi.

Gerçek havalimanında ortaya çıktı! Tayvanlı model X-Ray cihazından geçerken, hayatını şokunu yaşadı!

Yer alan habere göre model, yalnızca yüzünde 19 ameliyat geçirdi. Alnına iki ameliyat, beşi göz kapaklarını düzeltmek, biri burun deliklerine, beşi burnunun kendisine, iki kez çenesine ve beş kez yüzündeki yağ birikintilerine yönelik.

Gerçek havalimanında ortaya çıktı! Tayvanlı model X-Ray cihazından geçerken, hayatını şokunu yaşadı!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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