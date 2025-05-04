Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Yemek kartı istedim vermediler'

Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran ve gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu ilk ifadesinde "CHP'den yemek kartı istedim vermediler, Özgür Özel halkı sokağa çağırmıştı ben de kızdım." dedi.

SALDIRGAN SELÇUK TENGİOĞLU'NUN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilirken, daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu belirtildi.

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"YEMEK KARTI İSTEDİM VERMEDİLER"

Yakalanarak gözaltına alınan saldırgan ilk ifadesinde “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."açıklamasında bulundu.

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