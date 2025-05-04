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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti Milletvekil Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde fiziki saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel2i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıya uğrayan CHP lideri Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir.

Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır.
Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya uğrayan cCHP Genel Başkanı Özgür Özele geçmiş olsun telefonu

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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