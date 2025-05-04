  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. fiziki saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama: Önemsemiyorum yolumuza devam ediyoruz

fiziki saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama: Önemsemiyorum yolumuza devam ediyoruz

DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkan vekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde Selçuk Tengioğlu tarafından fiziki saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama gelerek, saldırıyı önemsemediklerini belirterek yollarına devam ettiklerini belirtti.

fiziki saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama: Önemsemiyorum yolumuza devam ediyoruz
Yayınlanma:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından, AKM çıkışında uğradığı fiziki saldırı sonrası ilk kez konuşuyor.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Bugün kim konuştuysa barış dedi, kardeşlik dedi. Bugün barışın konuşulması lazım. Tüm hak ihlallerinin son bulması lazım. Tutsak siyasetçilerin dışarıda olması lazım.

fiziki saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama: Önemsemiyorum yolumuza devam ediyoruz

Bir süredir hem tehditler alıyoruz, istihbari değerlendirmeler yapılıyor. Gündemin önüne bu saldırganın yaptığı işin geçmemesi lazım. Genel Başkanlar hapse konuldu, linçe uğradı. Kirli bilgiler uçuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan arayıp bu saldırıyı kınıyor herkes. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna bir saldırı olarak görüyorum. Şu parti bu parti mensubuymuş ne çıkarsa çıksın arkasından şiddeti dışlamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Bu vakitten sonra tehditler, saldırılar bizi yıldıracak olsa biz ölümü göze alıp cumhuriyeti kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık."

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Yemek kartı istedim vermediler'
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Yemek kartı istedim vermediler'
Adalet Bakanı Tunç, daha önce müebbet cezası alan saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun neden tahliye edildiğini açıkladı
Adalet Bakanı Tunç, daha önce müebbet cezası alan saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun neden tahliye edildiğini açıkladı
Son dakika! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırı düzenlendi
Son dakika! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırı düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
İstanbul Kartal'da fuhuş pazarlığı trafiği kitledi: Bölge sakinleri isyanda!
İstanbul Kartal'da fuhuş pazarlığı trafiği kitledi: Bölge sakinleri isyanda!
İstanbul'da sürpriz felaket: Sabahın ilk saatlerinde yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı!
İstanbul'da sürpriz felaket: Sabahın ilk saatlerinde yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı!
Depremde ölenlerin altınlarını çalmıştı: O, polis görevinden ihraç edildi!
Depremde ölenlerin altınlarını çalmıştı: O, polis görevinden ihraç edildi!