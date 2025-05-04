fiziki saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama: Önemsemiyorum yolumuza devam ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından, AKM çıkışında uğradığı fiziki saldırı sonrası ilk kez konuşuyor.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Bugün kim konuştuysa barış dedi, kardeşlik dedi. Bugün barışın konuşulması lazım. Tüm hak ihlallerinin son bulması lazım. Tutsak siyasetçilerin dışarıda olması lazım.

Bir süredir hem tehditler alıyoruz, istihbari değerlendirmeler yapılıyor. Gündemin önüne bu saldırganın yaptığı işin geçmemesi lazım. Genel Başkanlar hapse konuldu, linçe uğradı. Kirli bilgiler uçuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan arayıp bu saldırıyı kınıyor herkes. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna bir saldırı olarak görüyorum. Şu parti bu parti mensubuymuş ne çıkarsa çıksın arkasından şiddeti dışlamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Bu vakitten sonra tehditler, saldırılar bizi yıldıracak olsa biz ölümü göze alıp cumhuriyeti kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık."