Adalet Bakanı Tunç, daha önce müebbet cezası alan saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun neden tahliye edildiğini açıkladı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu'nun sabıkası, kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

YILMAZ TUNÇ'DAN SELÇUK TENGİOĞLU AÇIKLAMASI

Adam 2004 yılında iki çocuğunu katletmiş, hırsızlık ve tehdit suçlarından da çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıkmış, İçişleri Bakanlığı "Müebbet hapis cezası alan S.T. 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır" bilgisini vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, böyle bir profilin neden ve nasıl tahliye olduğuna dair eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır.

Haberin Devamı

Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir.

2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır.

'ESKİ MEVZUATA GÖRE TAHLİYE EDİLDİ'

Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir. Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır.

Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen 'müebbet aldı, serbest bırakıldı' yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır."