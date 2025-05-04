Selçuk Tengioğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, siyasi görüşü nedir? Özgür Öze'le neden saldırdı?

Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk Kültür Merkezi'ndeki cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’de katıldı. Tören çıkışında Özel’e yönelik bir saldırı düzenlendi. Yumruklu saldırının görüntüleri sosyal medyada herkes tarafından konuşulmaya başlandı.

Birçok kişi CHP Genel Başkan’ın saldırı görüntülerini izlerken, salgının kim olduğunu araştırmaya başladı. Sosyal medya da popüler olan görüntüler sonrasında kişinin, Selçuk Tengioğlu olduğu söylendi.

Türkiye gündemine oturan bu saldırı sonrası insanlar internet ortamında Selçuk Tengioğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, siyasi görüşü nedir, Özgür özele neden saldırdı? diye araştırmaya başladı, İşte Selçuk Tengioğlu'nun biygrafisi.

SELÇUK TENGİOĞLU KİMDİR?

Özel Özel’e yumruk atan şahsın Selçuk Tengioğlu olduğu söylendi. 66 yaşında olduğu söylenen Selçuk Tengioğlu, 1959 yılında Gaziantep’de dünyaya gelmiştir.

SELÇUK TENGİOĞLU'NUN ÇOCUKLARI VAR MIDIR?

Selçuk Tengioğlu, 2004 yılında bir gece odalarında uyuyan kızı 17 yaşındaki Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış’ı tabancayla vurarak öldürdü. Tengioğlu, 11 yaşındaki küçük kızı Gülşah’a doğrulttu ve onu da yaraladı. Silah sesine uyanan 16 yaşındaki Yasemin ise babasının elinden kurtulmak için ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladı.

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SELÇUK TENGİOĞLU EVLİ Mİ?

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma töreninin hemen çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu’nun eşi Ayyuş Tengioğlu’nun daha önceden 2004 yılında evi terk ederek kaçtığı ortaya çıktı.

ÖZGÜR ÖZELE NEDEN SALDIRDI?

Sabıkalı Selçuk Tengioğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e daha önce belediyeden yemek kartı için partiye gittiğini partili olmadığından kendisine yemek verilmediğini ve Özgür Özel'in halkı sokağa çağırdığı için için sinirlendiğini belirterek saldırdığını açıkladı.

SELÇUK TENGİOĞLU'NUN SİYASİ GÖRÜŞÜ NE?

Selçuk Tengioğlu'nun hangi partili belli olmazken abisi Alparslan Türkeş'in eski koruması Zafer Partili Davut Tengioğlu'nun kardeşi olduğu iddia edildi.