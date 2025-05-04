Son dakika! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırı düzenlendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için AKM'ye gitti.Tören çıkışında CHP lideri Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleşti.

Yanına yaklaşan bir kişi Özgür Özel'e fiziki saldırıda bulundu. Özel, yüzüne darbe aldı.

Özel'in saldırı sonrası başını tutarak eğildiği ve korumalarının da araya girdiği görüldü. Özel hızlıca bölgeden uzalaştırıldı.

Saldırgan ise ambulans ile AKM'den çıkarıldı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Özgür Özel'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şahsın gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Saldırıyı, AK Parti başta olmak üzere siyasi partiler ve birçok siyasetçi kınadı.