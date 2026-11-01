Şehit babasından acı haykırış: Aralıkta nikah, nisanda düğün yapacaktık!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün babası Latif Ünlü, oğlunun Aralık ayında nikah, nisanda ise düğün yapmayı planladığını belirterek, "Hepsi mahşere kaldı" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün Aydın'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehidin Çine ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki baba ocağına ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Kaymakam Ali Erdoğan ve beraberindekiler, şehidin annesi Öznur ve babası Latif Ünlü'ye evlatlarının şehadet haberini ulaştırdı.

"ARALIKTA NİKAH, NİSANDA DÜĞÜN YAPACAKLARDI"

Evladını seve seve göreve gönderdiğini ifade eden şehit babası Latif Ünlü, oğlunun görev süresinin tamamlanmasına yalnızca bir ay kaldığını ve memleketine dönmek için gün saydığını söyledi.

Oğlunun Aralık ayının ilk haftasında eve geleceğini, ardından eğitim birliğine gideceğini ve tayinini istediğini anlatan acılı baba, evlilik planlarını da şu sözlerle dile getirdi:

Haberin Devamı

"Allah mekanını cennet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bu sene dördüncü senesiydi. Son bir ayı kalmıştı, gün sayıyordu. Aralığın ilk haftasında burada olacaktı oğlum. Aralıktan sonra eğitim birliğine gidecekti. Tayinini istemişti. Aralıkta nikah yapacaktık, nisanda da düğün yapacaktık. Hepsi mahşere kaldı."

Fon soruşturmasında son dakika: Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı

Göztepe karşısında 2-1 yenilgi sonrası Fenerbahçe yönetimi acil toplandı: Yeni kararlar yolda...

Eskişehir'de hareketli gece: Yük treninden sızan kimyasal sıvı ekipleri harekete geçirdi!