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Sonuç yine hüsran: Fenerbahçe, Göztepe karşısında 2-1 mağlup ayrıldı!

Göztepe karşısında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 2-1 mağlup olarak bu sezon öne geçtiği maçlarda puan kayıplarını sürdürdü.

Sonuç yine hüsran: Fenerbahçe, Göztepe karşısında 2-1 mağlup ayrıldı!
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Sonuç yine hüsran: Fenerbahçe, Göztepe karşısında 2-1 mağlup ayrıldı!

Göztepe karşısında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 2-1 mağlup olarak bu sezon öne geçtiği maçlarda puan kayıplarını sürdürdü. Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarıyla birlikte 3 karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertliler, 1987/88 sezonundan bu yana ilk kez bu kadar fazla mağlubiyet yaşama riskiyle karşı karşıya.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak şok bir kayıp yaşadı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon skor üstünlüğünü elde ettikten sonra yaşadığı puan kayıpları ve skoru koruma zaafı dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

Sonuç yine hüsran: Fenerbahçe, Göztepe karşısında 2-1 mağlup ayrıldı!

ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA PUAN KAYBI YAŞIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon skor avantajını yakaladığı 3 farklı karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak sahadan puansız ayrıldı. Sarı-lacivertliler; Gençlerbirliği, Beşiktaş ve son olarak Göztepe mücadelelerinde 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

1987/88 SEZONUNDAN BU YANA İLK KEZ

Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla mağlubiyet aldığı dönemi 1987/88 sezonunda yaşamıştı. Söz konusu sezonda öne geçtiği 4 maçı kaybetmiş olan Fenerbahçe, bu sezon şimdiden Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında yaşadığı 3 mağlubiyetle tarihi olumsuz istatistiğe çok yaklaştı.

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