SPK Başkanlığına, Muhsin Atcı atandı: Muhsin Atıcı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) üst yönetiminde yeni atamalar gerçekleştirildi.

SPK'NIN YENİ BAŞKANI MUHSİN ATCI OLDU

Karara göre, Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Muhsin Atcı, SPK Başkanlığına atandı.Aynı kararla SPK Başkanvekilliğine Ersin Başar Ekmekci, Kurul Üyeliğine ise Yasemin Girici getirildi.

MAHMUT SÜTCÜ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Borsa İstanbul’da ve sermaye piyasalarında yaşanan ve 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun temerrüde düşerek tasfiye edilmesiyle patlak veren fon krizi tartışmalarının odağındaki isim olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, 20 Ekim’de görevden alınmıştı.Ayrıca eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de yürüttüğü Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı görevinden alınmıştı.

MUHSİN ATCI KİMDİR?

Muhsin Atcı, 1979 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde doğmuştur. Ortaokul ve lise eğitimini Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında başarı göstererek İvriz Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlamış, sonrasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında ABD Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yapmış olup halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye bölümünde doktora çalışması devam etmektedir.2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında 2005 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008 yılında Gelirler Kontrolörü, 2010 yılında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulması ile birlikte Vergi Müfettişi olarak atanmıştır. 15/09/2014-07/07/2017 tarihleri arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, 31/07/2017-18/04/2019 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup 07/10/2023 tarihinde ise Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.İyi derecede İngilizce bilen Atcı, evli ve üç çocuk babasıdır.

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