Fon soruşturmasında son dakika: Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı

Son dakika haberi...Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan “Fon Soruşturması” kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet” suçlarından gözaltına alındı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan “Fon Soruşturması” kapsamında; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet” suçlarından gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberin Devamı

Göztepe karşısında 2-1 yenilgi sonrası Fenerbahçe yönetimi acil toplandı: Yeni kararlar yolda...

Eskişehir'de hareketli gece: Yük treninden sızan kimyasal sıvı ekipleri harekete geçirdi!

SPK Başkanlığına, Muhsin Atcı atandı: Muhsin Atıcı kimdir?