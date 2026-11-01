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Adana'da markete silahlı saldırı: Ekmek getirdiği sırada kurşunların hedefi olan fırıncı hayatını kaybetti!

Adana'da bir markete düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerine ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik (52) hayatını kaybetti.

Adana'da markete silahlı saldırı: Ekmek getirdiği sırada kurşunların hedefi olan fırıncı hayatını kaybetti!
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Adana'da markete silahlı saldırı: Ekmek getirdiği sırada kurşunların hedefi olan fırıncı hayatını kaybetti!

Adana'da bir markete düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerine ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik (52) hayatını kaybetti.

Olay, 30 Ekim Cuma günü merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir markete husumetli olduğu kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Bu sırada markete ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik, karnına isabet eden kurşunla yaralandı.

Adana'da markete silahlı saldırı: Ekmek getirdiği sırada kurşunların hedefi olan fırıncı hayatını kaybetti!

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLAN FIRINCI KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğan Gedik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Gedik’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Kaynak:AA

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