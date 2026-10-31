Avrupa ateş hattı: Gençler sokaklarda!

Almanya’da 30'dan fazla kentte sokağa çıkan 180 binden fazla genç hükümetin gençlik politikalarını protesto ederken Fransa’da ise hayat pahalılığına karşı düzenlenen ve 320 bin kişinin katıldığı protestolarda gözaltı sayısı 296'ya yükseldi.

Almanya'nın birçok kentinde on binlerce genç, sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin askerlik düzenlemelerini protesto etti.

ALMANYA'DA GENÇLER SOSYAL HARCAMALARDAKİ KESİNTİLERİ VE ZORUNLU ASKERLİK DÜZENLEMESİNİ PROTESTO ETTİ

Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifi, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kentte gösteriler düzenledi.

Başkent Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, üzerinde "Tasarruf politikanız geleceğimize mal oluyor", "Kesinti ve savaş bütçelerinize hayır", "(Başbakan Friedrich) Merz gitmeli", "Eğitimi destekleyin", "Bu bizim geleceğimiz", "Savaşa değil, insanlara yatırım yapın", "Güçsüzlük, öfke, çaresizlik", "Milyar avrolar silah yerine eğitime", "Z kuşağı istismar edilemez", "Z kuşağını dinleyin" ve "Berlin tasarruf ediyor, zenginler gülüyor" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Henry Jakobs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da iklimin korunması, emeklilik ve kuşaklar arası adalet konularında sorunlar yaşandığını savunarak, "Her yerde kesintiye gidiliyor. Şansölye çıkıp tembel olunduğunu, hiçbir şeye hevesimizin olmadığını söylüyor. İş doğuda kurşun yemeye gelince ise gayet yeterli görülüyoruz." dedi.

Paula Koch adlı gösterici de eğitim sisteminin kötüye gitmesi nedeniyle gösteriye katıldığını belirterek, "Okulumuz tamamen harap durumda, hatta içeriye yağmur bile giriyor. Böyle bir durum kabul edilemez." diye konuştu.

Eğitime daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini vurgulayan Koch, "Öğretmen eksikliğine mutlaka çözüm bulmalıyız, böyle bir durum kabul edilemez. Hayata da tam anlamıyla hazırlanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lival Weissbach da hükümetin zorunlu askerlik planlarını ve hayat pahalılığını protesto ettiğini söyledi.

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Diğer kentlerde düzenlenen gösterilere de binlerce kişinin katıldığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Köln'de bazı kişilerin havai fişek yaktığı, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve TOMA'ları hazır beklettiği aktarıldı.

İnisiyatifin internet sayfasında, ülke genelinde düzenlenen gösterilere 180 binden fazla kişinin katılmasının beklendiği belirtildi.

Gösterilerde gençlerin talepleri arasında kesintiler yerine okullara bütçe ayrılması, gençlerin kaygılarının gündemin üst sıralarında yer alması, ekonomik açıdan yaşanabilir bir hayat sunulması, genç kuşaktan tasarruf edilmesi yerine yükün adil biçimde paylaşılması, zorunlu askerliğe "hayır" denilmesi, temel hakların korunması ve iklimin kararlılıkla korunması yer alıyor.

Eylemlerde olası taşkınlık ve yağma olaylarına ilişkin endişeler nedeniyle birçok kentte bazı lüks mağazaların vitrinleri ahşap panellerle kapatılmıştı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların sayısının 296’ya yükseldiğini açıkladı.

FRANSA’DAKİ PROTESTOLARIN ÜÇÜNCÜ DALGASINDA GÖZALTI SAYISI 296’YA YÜKSELDİ

Fransa İçişleri Bakanlığı, hayat pahalılığı ve eğitim şartlarına yönelik ülke genelinde düzenlenen protestoların üçüncü dalgasına ilişkin yeni açıklama yaptı. Bakanlık, yaklaşık 320 bin kişinin katıldığı belirtilen protestolarda yerel saatle 18.00 itibarıyla polis müdahalesi sonucunda gözaltına alınanların sayısının 296’ya yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, Bordeaux, Tolouse, Rennes, Lille, Nantes, Marsilya ve Lyon dahil olmak üzere birçok şehirde güvenlik tehditleri yaşandığı belirtildi. Bazı "radikal unsurların" protestoların sonunda iş yerlerini ve çeşitli işletmeleri yağmalamak amacıyla şehir merkezlerine girmeye çalıştığını bildiren bakanlık, polis müdahalesi sayesinde bu kişilerin püskürtüldüğünü açıkladı.

Polis ile söz konusu unsurlar arasındaki çatışmaların sürdüğü bildirilirken, "Tren istasyonları, karayolları ve gişelerdeki güvenlik kontrolleri, el yapımı silah taşıyan bireylerin tespit edilmesini sağladı. Başkent Paris’te de yürütülen bu büyük kapsamlı operasyonun akşam saatleri boyunca uygulanması planlanıyor" denildi.

Bakanlık, başkentin de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde saat 18.00’e kadar kadar yaklaşık 10 bin güvenlik kontrolü gerçekleştirildiğini kaydetti.

PARİS’TE OLAYSIZ SONLANAN PROTESTO SONRASINDA ÇATIŞMA YAŞANDI

Paris’te planlandığı şekilde gerçekleştirilen ve olaysız şekilde sonlanan protesto yürüyüşünün ardından polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı. Porte de Charenton bölgesinde sonlanan yürüyüşün ardından çıkan çatışmalarda polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, bazı göstericilerin ise çekiç kullanarak kaldırım taşlarını söktüğü ve polise fırlattığı bildirildi. Yerel kaynaklar, göstericilerin polise karşı en az bir yanıcı madde fırlattığını ve polisin saldırılara coplarla karşılık verdiğini kaydetti.

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