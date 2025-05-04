Özgür Özel'e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun Zafer Partili abisinden açıklama: "Kardeşim Atatürkçü kimliği ile bilinir"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu ile ilgili her geçen dakika yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel’in bugün katıldığı programda darbedilmesiyle ilgili soruşturma olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir." denildi.

İsminin Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

SALDIRGANIN AĞABEYİ ZAFER PARTİLİ ÇIKTI

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyi Davut Tengioğlu'nun Zafer Partisi Kurucu Üyesi olduğu ve teşkilatlarda görev aldığı ortaya çıktı. Davut Tengioğlu, 2022 yılında İzmir’de Zafer Partisi saflarına katıldı. Tengioğlu'nun rozetini Ümit Özdağ taktı

"KARDEŞİM ATATÜRKÇÜ KİMLİĞİYLE BİLİNİR"

Davut Tengioğlu, saldırganın "Osmanlı çocuğuyum" dediğini iddia eden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'yu yalanladı. Halk Tv'ye konuşan ağabey Tengioğlu, “Kardeşimin "Osmanlı Çocuğuyum" dediğini sanmıyorum, kendisi koyu Atatürkçü kimliğiyle bilinir. Osmanlı düşüncesiyle çok yakın olduğunu düşünmüyorum” dedi.