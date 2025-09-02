Özgür Özel'e kötü haber: Mansur Yavaş'tan dikkat çeken kurultay kararı!

CHP'de 39. Olağan Kurultay süreci delege seçimleriyle başladı. 13 Eylül'de ilçe, 5 Ekim'de ise il kongreleri yapılacak. Mavi ve beyaz listelerin yarıştığı seçimlerde Mansur Yavaş, ne değişimcilerden ne de değişim karşıtlarının yanında yer alacak.

Herhangi bir görüş belirtmeyecek Yavaş, tarafsız kalacak CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlatmıştı. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde delege seçimleri 13 Ağustos'tan bu yana yapılıyor. İlçe kongreleri 13 Eylül'de, il kongreleri ise 5 Ekim'de başlayacak.Zaman zaman tartışmalara ve kavgalara sahne olan mahalle delege seçimlerinde, mavi listede CHP Genel Merkezi'nin işaret ettiği isimler beyaz liste ise muhalifleri yer alıyor. Mavi ve beyaz listelerin yarıştığı seçimler için ABB Başkanı Mansur Yavaş da kararını verdi.

TARAFSIZLIK KARARI VERDİ

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Yavaş; tarafsızlık kararı alarak ne değişimcilerden ne de değişim karşıtlarının yanında yer alacak.Yavaş, beyaz liste ya da mavi liste için herhangi bir görüş belirtmeyecek.

