MHP ile CHPli vekillerden dikkat çeken diyalog: Şarkı sözleriyle düello!

Meclis Genel Kurulu'nda zaman zaman sert tartışmalar; hatta kavgalar yaşanıyor. Bu kez atışma şarkı sözleriyle oldu. CHP ve CHP karşı karşıya geldi ama şarkı sözleriyle verilen mesajlar manidardı.

CHP'Lİ EMİR İLE MHP'Lİ AKÇAY ARASINDA 'ŞARKILI' TARTIŞMA

TBMM Genel Kurulu, vergi düzenlemelerini de içeren 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. CHP grubu, 'Seçimle Gelinen Bir Kamu Görevinde Bulunanlar Hakkında Yürütülen Davalarda Kovuşturma Evresindeki Soruşturmaların TRT'de Yayınlanması Amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu' ve 'TRT Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. Bu bölümde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tartışma yaşandı.

"MHP GRUBUNU İZLEYECEĞİZ"

Teklif üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu kanun teklifinde seçilmişlerin yargılamalarının TRT'de naklen yayınlansın ve dileyen kanal da dilediği görüntüyü alabilsin. Sayın Bahçeli geçenlerde de bunu destekleyen bir konuşma yaptı, 'Evet, yayınlanabilir' dedi. Şimdi, bu kanun teklifi hepinizin gözünün önünde, size hodri meydan diyoruz. Bu parmaklar nasıl kalkacak, bu millet görecek. Siz yalandan, kaçaktan, insanları iftiralarla kirletmekten; sahte iddianamelerle, olmayan delillerle her akşam linç etmekten ve lekelemekten mi yanasınız yoksa milletin gözü önünde bir yargılamadan mı yanasınız? Biz milletin gözü önünde açık açık, her şeyin konuşulduğu, tüm delillerin ortaya döküldüğü bir mahkeme ve duruşma istiyoruz. İşte, bunun için 'Evet' diyeceğiz; MHP Grubunu izleyeceğiz, Sayın Genel Başkanınızın sözlerinin arkasında duracak mısınız, durmayacak mısınız, göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"HİŞT HİŞT, SAKİN OL, SİNİRLERİNE HAKİM OL"

Ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'li Emir'e cevaben, "Sayın Emir'e diyorum ki: Ağır ol bakalım. Sertab Erener'in güzel bir şarkısı vardı, 'Hişt hişt, sakin ol, sinirlerine hakim ol.' Şimdi sinirlerine böyle kapılıp öfkeye kapılma. MHP verdiği sözün arkasındadır ama CHP İç Tüzük 37'ye göre bunu gündeme getirdi diye, 'Evet' diyecek halimiz de yok. Biz yaparsak Cumhur İttifakı olarak yapacağız bunları. Biz MHP olarak bu İmamoğlu davasında masumiyet karinesine özenle dikkat ettik, dile getirdik ve uyduk ama uymayan, CHP'dir" ifadelerini kullandı.

"BEKLEDİM DE GELMEDİN, GÖZYAŞIMI SİLMEDİN"

MHP grubunun Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin arkasında durması gerektiğini tekrarlayan Emir, "Efendim, 'Biz getireceğiz' getirin kardeşim, ne zaman getireceksiniz, Basra harap olduktan sonra mı getireceksiniz? Bize, 'Sakin olun' diyor. Doğru, sakin olmak iyidir. Bizim yüreğimiz yanıyor, biz 8 ay iddianame bekledik, bizim seçilmiş arkadaşlarımız cezaevinde tutsak tutuluyor. 16 milyon İstanbullunun Belediye Başkanı, demir parmaklıklar arkasında; yüreğimiz yanıyor, isyanımız bunadır, kızgınlığımız bundandır. Ve Sayın Akçay, bir şarkıyla bana hitap ettiniz, ben de size bir şarkıyla hitap edeyim, 'Bekledim de gelmedin, Gözyaşımı silmedin" diye konuştu.

"SİYASETEN CHP'YE DE YAZIK EDİYORSUNUZ"

Yeniden yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "MHP kendi gündemine hakim bir partidir. Biraz daha bekleyin, sabırlı olun. 'Yüreğimiz yanıyor' diyorsunuz, vallahi kendi yüreğinizi kendiniz yakıyorsunuz. Bu kadar ağır iddia ve ithamlara karşı CHP'nin kurumsal yapısına, tüzel kişiliği arasına bir set çekmediniz; balıklama, 'Bu iddiaların geçersiz olduğunu' iddia ederek savunmaya başladınız ve davanın bir tarafı haline getirdiniz. Siyaseten CHP'ye de yazık ediyorsunuz" dedi.

"CHP KURUMSALLIĞINI KONUŞURKEN DİKKATLİ OLACAKSINIZ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sayın Akçay CHP kurumsallığını konuşurken dikkatli olacaksınız, orada duracaksınız. Biz 102 yıllık partiyiz, savaş meydanlarında kurulmuş bir partiyiz. Bize öyle ayaküstü böyle konuşamazsınız. İlk cümleniz doğruysa bir önceki cümlenize sadık kalın ve bu arkadaşlarımızın masum olduğunu, hala haklarında bir hüküm kurulmadığını hatta duruşmaların bile başlamadığını bir an için hatırlayın" değerlendirmesinde bulundu.

"EVET DEMEYECEK KADAR KORKAKSINIZ"

İki isim arasındaki tartışma sürerken yeniden söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Siz daha masumiyet karinesinin nasıl yaşama geçirileceğini söylemiyorsunuz, bu kişileri peşinen suçluyorsunuz, 'Dışarıda tutun' diyorsunuz. Oysa ben buradan, 'Aklan da gel' diyenlere haykırıyorum ki, bizim arkadaşlarımız hiçbir zaman kara olmadılar, aklanacak hiçbir şeyleri yok. Adil ve bağımsız mahkemelerde, halkın gözü önünde, TRT'nin canlı yayınında yargılanmak istiyorlar. Siz de buna 'Evet' diyemeyecek kadar korkaksınız" ifadelerini kullandı.

"TAVSİYELERİMİZE UYARSANIZ SEVİNİRİZ"

Son olarak söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Şarkıyla başladık, şarkıyla bitirelim en güzeli. Şimdi, vallahi yürek yangını söneceğe benzemiyor. Yine, Muazzez Ersoy'undu galiba, 'Güz Gülleri' gibi hiç baharı yaşamazsınız bu gidişle yani tavsiyelerimize uyarsanız seviniriz" diye konuştu.

Yaşanan tartışmanın tamamlanması üzerine teklif, Genel Kurul'da oylandı. Oylama sonucunda teklif AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

