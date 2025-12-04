Altın fiyatları daha da çıkacak mı? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor?

Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte serbest piyasa altın alış satış fiyatı anlık takip ekranı...
Altın fiyatları, 4 Aralık 2025 Perşembe günü canlı ve anlık grafik üzerinden dikkatle takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını alış satış fiyatları son durum, yeni işlem gününde yatırımı olanların gündeminde yer alıyor. FED'in indirim kararı beklentisi ise altın da hareketlilik göstermiş ve yükselişe geçmişti. Ancak altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Uzmanlar FED başkanı seçimi ile fiyatların artışa geçebileceğini belirtiyor. Küresel gelişmelerin yanı sıra enflasyon rakamları gibi veriler de altının yön arayışında etkili oluyor. Yatırımı olanlar serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 4 Aralık 2025 altın fiyatları anlık takip tablosu...