Altın fiyatları daha da çıkacak mı? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor?

Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte serbest piyasa altın alış satış fiyatı anlık takip ekranı... Altın fiyatları, 4 Aralık 2025 Perşembe günü canlı ve anlık grafik üzerinden dikkatle takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını alış satış fiyatları son durum, yeni işlem gününde yatırımı olanların gündeminde yer alıyor. FED'in indirim kararı beklentisi ise altın da hareketlilik göstermiş ve yükselişe geçmişti. Ancak altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Uzmanlar FED başkanı seçimi ile fiyatların artışa geçebileceğini belirtiyor. Küresel gelişmelerin yanı sıra enflasyon rakamları gibi veriler de altının yön arayışında etkili oluyor. Yatırımı olanlar serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 4 Aralık 2025 altın fiyatları anlık takip tablosu... Serbest piyasa altın fiyatları, 4 Aralık yeni işlem gününde canlı tablo ile yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimi beklentisi ile altın fiyatları yükseliş seyrindeydi. Ancak yeni güne kısmi düşüşle başladı. Gram altın güne 5.733 TL'den, çeyrek altın da 9.501 TL seviyelerinden başladı. Kapalıçarşı'da ise gram altın 5.826 liradan, çeyrek altın ise 9.497 liradan yeni güne başladı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Aralık 2025 serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatları... 4 ARALIK 2025 ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı:5.732,40 TL Gram altın satış fiyatı:5.733,19 TL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI Çeyrek altın alış fiyatı:9.419,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı:9.501,00 TL ONS ALTIN FİYATLARI Ons altın alış (USD) fiyatı:4.195,94 Ons altın satış (USD) fiyatı:4.196,52 TAM ALTIN FİYATLARI Tam altın alış fiyatı:37.267,68 TL Tam altın satış fiyatı:38.012,15 TL CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? Cumhuriyet altını alış fiyatı:37.559,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı:37.852,00 TL ATA ALTIN NE KADAR EDİYOR? Ata altın alış fiyatı:38.446,36 TL Ata altın satış fiyatı:39.425,79 TL




