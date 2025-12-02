Özgür Özel resti çekti hepsini listeye koydu! Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzlukla anılan isimler partiden arınmalı çağrısı yapmıştı

  1. Anasayfa
CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçtaroğlu, partilerinin 39. olağan kurultay öncesi yolsuzlukla anılan isimler partiden arınmalı çağrısı yapmasına rağmen, yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel, bu çağrıya rest çekerek adı yolsuzluk ve rüşvetle anılan isimlerin tamamını listeye koydu.

Yayınlanma:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı, 80 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimiyle sona erdi.

Son iki yılda dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in PM için hazırladığı anahtar liste de delegeden onay aldı.

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Özel'in YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listeleri de firesiz seçildi.

PM seçiminde en çok oy alan isimler CHP'nin 27. Dönem Milletvekili Polat Şaroğlu, vergi uzmanı Ozan Bingöl ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ile CHP MYK üyeleri Gamze Taşçıer ve Deniz Yavuzyılmaz oldu.

KILIÇDAROĞLU YOLSUZLUKLA ANILANLAR ARINMALI DEMİŞTİ

Özgür Özel, "CHP arınmalı" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na 39'uncu CHP Olağan Kurultayı'ndan yanıt verdi.

"CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Özel, "Müesses Nizamla mücadeleden dönüş yoktur." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL YOLSUZLUKLA ANILAN İSİMLERİN TAMAMINI TEKRAR LİSTEYE ALDI

Özgür Özel'in İBB yolsuzluk soruşturmasında adı geçen ve eski genel başkan kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yolsuzluk" ve "rüşvetle" anılan isimlerin partiden arındırılması çağrısına karşılık meydan okurcasına tam aksine adı geçen isimlerin tamamının tekrardan parti yönetimine alması dikkatlerden kaçmadı.

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB iddiananesi sonrası yaptığı açıklamalar mevcut parti yönetimine "Yolsuzluk" ve "rüşvetle" anılan isimlerin partiden arındırılması çağrısı yapmış Özgür özel yönetimi ise Kılıçdaroğlu, iktidara hizmet etmekle suçlamıştı

Meğerse cezaevindeki Kılıçdaroğlu, İmamoğlu görüşmesinde kıyamet kopmuş: 'Sen kim oluyorsun bize talimat veriyorsun'

Kaynak:Bölge Gündem Haber

