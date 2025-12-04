Galatasaray'da şok ayrılık: Mauro Icardi takımdan ayrılıyor mu?

Galatasaray'da şok ayrılık: Derbide oyuna geç alınmasına tepki gösterdiği iddia edilen Mauro Icardi hakkında transfer iddiaları gündemde...

Derbide oyuna geç alınmasına tepki gösterdiği iddia edilen Mauro Icardi gözden düştü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncunun ayrılığı gündemde. Galatasaray, ocak ayında forvet dahil dört bölgeye transfer yapmayı planlıyor.

Derbide 89. dakikada oyuna girince tavır yaptığı iddia edilen Mauro Icardi gözden düştü. Galatasaray, ocak ayında forvet dahil 4 transfer yapmayı planlıyor.

ICARDİ'DE TAKIMDAN AYRILIYOR MU?

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona doğru yaklaşıyor. 2022-23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli yıldızla ilgili son gelişmeler, ayrılığın artık güçlü bir ihtimal olduğunu gösteriyor.

DERBİDE AGRASİF TAVIRLARI GÖZE BATTI

Son haftalarda performansı düşen Icardi, puansız tamamlanan Kocaelispor ve Union SG maçlarında beklentilerin altında kalmıştı. Sabah Gazetesi'ne göre oyuncu, Fenerbahçe derbisinde 89. dakikada oyuna alınmasına tepki gösterdi ve tavır yaptı. Bu olay, Icardi'nin teknik heyet ve yönetim nezdinde gözden düşmesine neden oldu.

Haberin Devamı

GALATASARAY'DA TRANSFER PLANI

Sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında toplam 4 transfer yapmayı planlıyor. Arayıştaki mevkilere ilişkin detaylar şöyle:

Forvet (Icardi'nin yerine, yedek kalmayı sorun etmeyecek bir isim)

Stoper

Orta saha

Kanat

Özellikle forvet takviyesi, Icardi'nin geleceğinin belirsizliği nedeniyle öncelikli konuma geldi.

SÖZLEŞME BİTTİĞİNDE DEVAM EDECEK Mİ?

32 yaşındaki Arjantinli golcünün Galatasaray ile sözleşmesi bu sezonun sonunda tamamlanacak. Bu sezon lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 18 maçta 765 dakika forma giyen Icardi, toplam 7 gol kaydetti. Performans ve disiplin sorunları nedeniyle yönetimin Icardi ile devam etmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Kaynak: SonDakika.com

Altın fiyatları daha da çıkacak mı? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor?

Özel aynaya bak, celladını görürsün: 4 Aralık 2025 Perşembe güncel gazete manşetleri...

Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don, o bölgelerde etkili olacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?